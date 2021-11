Do título na Euro à repescagem para Copa do Mundo: Itália e Portugal vivem drama

Encaradas como favoritas para todos os torneios que disputam, Itália e Portugal vivem um drama nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. As duas últimas campeãs da Eurocopa podem ficar de fora do Mundial no Qatar após falharem em momentos decisivos da fase de grupos da qualificatória europeia.

A Itália podia se garantir na Copa de 2022 já na penúltima rodada de seu grupo, quando encarou a Suíça e apenas empatou por 1 a 1. A decisão ficou para os confrontos finais, com os suíços ainda vivos e com chances de classificação. O empate italiano sem gols com a Irlanda do Norte e a goleada da Suíça por 4 a 0 contra Bulgária, ambos nesta segunda-feira (15), colocaram a atual campeã europeia na respecagem mais uma vez.

Encarar a repescagem não traz boas lembranças para os italianos. Na disputa por uma última vaga na Copa do Mundo de 2018, a tetracampeã mundial sucumbiu diante da Suécia e ficou fora do Mundial. O título da Euro 2020 trouxe ares de dias melhores na Azzurra, mas a chance de uma segunda Copa consecutiva sem os italianos é mais real do que nunca.

Portugal, por sua vez, precisava apenas de uma vitória no confronto direto contra a Sérvia no último domingo (14) para se garantir em mais uma Copa do Mundo. O roteiro parecia perfeito: jogo em casa e gol de Renato Sanches no início do jogo. Porém, os sérvios estragam a festa portuguesa e conseguiram a virada no último minuto da partida.

As lembranças recentes de Portugal na repescagem são melhores do que as italianas. Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014, os portugueses enfrentaram a Suécia e protagoniram um jogo inesquecível. O terminou em um épico 3 a 2 para os lusitanos, com todos os gols anotados por Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic para seus respectivos países.

⏹ Final do jogo. O objectivo do Mundial ainda não acabou: há um play-off para disputar. Vamos todos, #VamosComTudo! pic.twitter.com/IXG0t2WWoQ — Portugal (@selecaoportugal) November 14, 2021

Agora, Itália e Portugal esperam a definição das 12 seleções que disputaram a repescagem europeia. O sistema de mata-mata mudou e as "semifinais e finais" serão em jogo único. Somente três equipes seguem vivas com o sonho de conquistar o mundo no Qatar. Uma disputa entre italianos e portugueses não está descartada, já que os confrontos serão definidos por sorteio.

Seleções europeias garantidas na repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2022: