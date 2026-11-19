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O Uruguai se tornou uma espécie de carrasco eterno da Arábia Saudita em Copas do Mundo de todas as categorias, seja no time principal, seja no sub-17.

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A seleção saudita sub-17 perdeu para o Uruguai por 3 a 2 nesta quinta-feira, no estádio do Aspire Zone, em Doha, capital do Catar, pela primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo Sub-17.

Derrota no sub-17: o começo do fim?

A derrota veio de forma eletrizante. A Arábia Saudita esteve à frente do placar duas vezes, mas a seleção sul-americana reagiu nas duas ocasiões antes de marcar o gol da vitória nos minutos finais, a 4 minutos do fim do tempo regulamentar.

O problema é que a seleção saudita esteve perto da vitória, mas falhas individuais estranhas, sobretudo do goleiro Abdullah Al-Mas, acabaram provocando a virada.

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No primeiro gol, o chute de Pablo Barrero foi na direção das mãos de Al-Mas, mas o goleiro tentou segurar a bola de maneira estranha, e ela escapou de suas mãos e entrou, a apenas um minuto do fim do primeiro tempo.

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Já o terceiro gol, o da vitória, saiu de um chute de muito longe de Facundo Rodríguez. Al-Mas poderia ter segurado a bola ou, pelo menos, feito a defesa, mas reagiu de forma estranha e a bola foi parar no fundo da rede.

A derrota complicou a situação da Arábia Saudita no Grupo D, deixando a equipe em terceiro lugar, sem pontos, à frente do Haiti, quarto colocado, apenas pelo saldo de gols.

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Em caso de derrota na próxima partida, contra a França, a situação da seleção saudita sub-17 na briga pela classificação ficará extremamente complicada, e aí restará o arrependimento pelo jogo contra o Uruguai, em que a vitória era plenamente possível.

O roteiro da Copa do Mundo de 2026 se repete

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Esse arrependimento é exatamente o que acompanhou a seleção principal da Arábia Saudita depois de não conseguir segurar a vantagem sobre o mesmo Uruguai, na estreia na Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A partida foi disputada no último dia 16 de junho. A Arábia Saudita esteve à frente no placar desde os 41 minutos, com gol de Abdulelah Al-Amri, mas o técnico grego Georgios Donis recuou completamente a equipe no segundo tempo e entregou a posse de bola por inteiro à seleção sul-americana, que pressionou com todas as suas linhas em busca do empate.

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Como resultado dessa enorme pressão e do grande recuo saudita, Maximiliano Araújo conseguiu empatar para o Uruguai a 10 minutos do fim da partida, depois de uma série de defesas do goleiro da seleção Mohammed Al-Owais.

Embora o empate tenha parecido positivo à primeira vista, ele acabou custando a eliminação da Arábia Saudita da Copa do Mundo. Na segunda rodada, a equipe perdeu para a Espanha por 4 a 0, como era esperado, e entrou no jogo contra Cabo Verde precisando apenas da vitória para avançar entre os melhores terceiros colocados.

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Diante da enorme pressão psicológica e de jogar por um único resultado, a Arábia Saudita não conseguiu superar Cabo Verde e ficou no 0 a 0, despedindo-se da Copa do Mundo na fase de grupos, na lanterna do Grupo H, com apenas dois pontos.

É exatamente esse roteiro que assusta a seleção saudita sub-17 no Mundial da categoria, já que a expectativa é de derrota para a França, o que significa que a equipe precisará vencer de qualquer jeito quando enfrentar o Haiti na terceira partida.

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Copa do Mundo de 2018: o início da maldição

A maldição uruguaia começou há cerca de 8 anos, quando a Arábia Saudita enfrentou o Uruguai pela primeira vez em uma partida oficial, na Copa do Mundo de 2018, sediada na Rússia.

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O jogo foi válido pela segunda rodada da fase de grupos, depois que a Arábia Saudita perdeu na estreia para a Rússia por 5 a 0 e o Uruguai venceu o Egito por 1 a 0.

A seleção saudita entrou em campo com o objetivo de não perder, para manter vivas as chances de classificação para as oitavas de final, mas não conseguiu, já que Luis Suárez marcou o único gol da partida aos 23 minutos.

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Por causa dessa derrota, a Arábia Saudita foi eliminada da Copa do Mundo de 2018 na fase de grupos, apesar de ter vencido o Egito por 2 a 1 na terceira rodada, terminando em terceiro lugar, com 3 pontos.