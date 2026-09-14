O marroquino Yasser Zabiri, atacante do Racing Santander, chega a Barcelona nesta quarta-feira embalado por um início excepcional no Campeonato Espanhol, depois de ter marcado 5 gols nos primeiros 5 jogos, tornando-se uma das grandes surpresas da temporada, às vésperas do aguardado confronto de sua equipe contra o Barcelona no estádio Camp Nou.

Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o atacante marroquino de 21 anos, que se tornou internacional pela seleção de seu país desde maio passado, já havia conquistado o prêmio de Bola de Prata na Copa do Mundo Sub-20 de 2025, após marcar 5 gols, incluindo dois na partida final contra a Argentina, dando início em seguida a uma trajetória notável nos gramados europeus.

Zabiri nasceu em Marraquexe e foi formado na academia Mohammed VI, antes de se transferir para o Union Touarga e depois para o Famalicão de Portugal em agosto de 2024, onde assinou contrato até 2028.

Após seu destaque com a seleção marroquina no Mundial Sub-20, seu valor subiu de forma notável, antes de ele se transferir para o Rennes da França em fevereiro de 2026, com contrato que se estende até 2029.

Em seguida, Zabiri foi transferido para o Racing Santander por empréstimo de uma temporada, em um movimento que visava lhe dar mais oportunidades de jogo e a aquisição de experiência em uma das grandes ligas europeias.

O atacante marroquino havia definido seu objetivo ao chegar a Santander, dizendo: "Meu objetivo é marcar 10 gols", mas conseguiu marcar a metade desse número após apenas 5 rodadas, e poderia ter chegado a 6 gols não fosse a anulação de um gol seu contra o Rayo Vallecano, enquanto sua média de gols é de um a cada 56 minutos.

Zabiri se destaca por sua capacidade de movimentação constante e de aproveitar os espaços atrás das linhas dos adversários, o que lhe confere múltiplas opções para os armadores do Racing, encabeçados pelo veterano Sergio Canales.

O técnico da equipe, José Alberto López, afirmou que o jogador tem boa leitura dos espaços atrás dos zagueiros e finaliza as jogadas de forma especial.

O diretor esportivo do Racing, Chema Aragón, havia descrito Zabiri como alguém que "sabe se movimentar nos espaços vazios e finaliza as jogadas com maestria", em referência aos motivos que levaram o clube a insistir em sua contratação.

E, enquanto Zabiri disputa seu primeiro confronto contra o Barcelona no Campeonato Espanhol, a partida carrega para ele um significado especial, depois de ter revelado anteriormente seu sonho de jogar pelo clube catalão, dizendo: "Meu objetivo é jogar pelo Barcelona. Amo o Barcelona desde pequeno".