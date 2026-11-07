O Atlético de Madrid recebe o Barcelona no estádio Riyadh Air Metropolitano, em um confronto aguardado cujo principal título será a disputa pela liderança, já que a vitória dá ao time madrilenho a chance de chegar à pausa para as datas Fifa no topo da tabela de classificação, além de enviar uma mensagem forte sobre suas reais ambições na briga pelo título do Campeonato Espanhol.

Segundo o jornal espanhol "As", as atenções deste confronto se voltam para um nome acima de todos: Julián Álvarez, diante de tudo o que a última janela de transferências de verão testemunhou em relação ao seu futuro e ao seu desejo de vestir a camisa do clube catalão.

E, para além de todos os assuntos relacionados ao seu futuro fora das quatro linhas, o atacante do Atlético de Madrid se transformou em fonte de boas notícias para o seu time sempre que enfrenta o Barcelona, já que o clube catalão, que buscou contratá-lo durante todo o verão, é uma de suas vítimas prediletas.

Julián Álvarez marcou 4 gols contra o Barcelona ao longo de suas duas temporadas com o Atlético de Madrid.

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O atacante argentino não marcou gols contra nenhum time mais do que marcou nas redes do Barcelona, com exceção do Real Madrid e do Rayo Vallecano, contra os quais marcou o mesmo número de gols.

Mas Álvarez leva vantagem nessa comparação graças a duas assistências contra o clube catalão, ante uma assistência contra o Real Madrid, e nenhuma assistência contra o Rayo Vallecano.

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O atacante argentino representa uma grande fonte de incômodo para o time de Hansi Flick, o que leva Diego Simeone a contar com ele para decidir o confronto. Os quatro gols de Álvarez nas redes do Barcelona vieram em diferentes competições, seja no Campeonato Espanhol, na Copa do Rei ou na Liga dos Campeões, e ele marcou tanto no estádio Metropolitano quanto no reduto do clube catalão.

O atacante argentino marcou 4 gols em 9 partidas contra o Barcelona, sendo que Simeone preferiu poupá-lo na partida do Campeonato Espanhol disputada no estádio Metropolitano na temporada passada, em preparação para o confronto que reuniu as duas equipes na Liga dos Campeões 4 dias depois.

Os confrontos de Julián Álvarez contra o Barcelona merecem um retrospecto detalhado, já que as duas equipes se enfrentaram na temporada passada na Copa do Rei, mais precisamente no dia 12 de fevereiro, quando o estádio Riyadh Air Metropolitano recebeu um confronto com grande presença de público, no qual o Atlético de Madrid conseguiu golear o Barcelona por 4 a 0, em uma partida que a torcida do time madrilenho ainda recorda muito bem.

O Atlético fez um primeiro tempo espetacular, coroado com um quarto gol assinado por Álvarez, que atuou por 68 minutos antes de ser substituído por Simeone pelo jogador Alexander Sørloth.

O time madrilenho deu um passo rumo às semifinais, mas enfrentou grande sofrimento na partida de volta, que terminou com a vitória do Barcelona por 3 a 0.

Álvarez foi titular naquela partida, antes de deixar o campo aos 69 minutos, dando lugar a Álex Baena.

Cerca de dois meses depois, mais precisamente em 8 de abril, Álvarez voltou a deixar sua marca contra o Barcelona, após marcar um gol espetacular de falta direta na ida das quartas de final da Liga dos Campeões, no estádio Camp Nou.

O gol deu ao Atlético de Madrid a vantagem por 1 a 0, e o atacante argentino o comemorou com grande entusiasmo, após colocar seu time à frente em um confronto que terminou com a eliminação do grupo de Flick da competição, depois de Sørloth marcar o segundo gol.

Álvarez disputou a partida inteira sem ser substituído. E no jogo de volta, o Barcelona conquistou a vitória por 2 a 1, mas se despediu da competição, e o atacante argentino também participou da partida inteira.

Assim, o Atlético de Madrid desferiu dois golpes fortes no Barcelona na Copa e na Liga dos Campeões, e Álvarez esteve fortemente presente no centro da disputa pelos títulos com o seu time.

Depois disso, veio a Copa do Mundo, seguida das declarações de Álvarez nas quais manifestou seu desejo de sair, chegando até a queixa apresentada pelo Atlético de Madrid contra o Barcelona, fazendo com que o caso se transformasse em uma longa novela durante o último verão, enquanto o clube madrilenho se manteve firme em sua posição e insistiu em defender seus interesses.

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E os gols de Álvarez contra o Barcelona não surgiram apenas na temporada passada, já que o atacante argentino já havia balançado as redes do clube catalão duas vezes em sua primeira temporada com a camisa do Atlético de Madrid, na temporada 2024-2025.

A primeira vez foi no dia 25 de fevereiro de 2025, quando Barcelona e Atlético de Madrid empataram por 4 a 4 na ida da semifinal da Copa do Rei, em uma nova partida maluca como as duas equipes se acostumaram a protagonizar.

A "Aranha" conseguiu abrir o placar em favor do Atlético de Madrid, com o gol da vantagem por 1 a 0, e disputou a partida inteira. Mas o Barcelona decidiu o confronto de volta no estádio Metropolitano e avançou à final, deixando o time madrilenho com um golpe doloroso, sendo que Álvarez também participou da partida inteira.

E no Campeonato Espanhol, menos de um mês depois, o Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 4 a 2 no estádio deste último, pela 28ª rodada da competição. A partida, disputada no dia 16 de março, teve Álvarez abrindo o placar para o time madrilenho, que conseguiu abrir dois gols de vantagem, antes de ver seu desempenho cair e dar ao Barcelona a chance de reagir, virar o placar e conquistar a vitória por 4 a 2.

Álvarez deixou o gramado aos 60 minutos, dando lugar a Alexander Sørloth, antes de este conseguir marcar o segundo gol do Atlético de Madrid 10 minutos após sua entrada.

Dessa forma, Julián Álvarez marcou 4 gols em 9 partidas contra o Barcelona. E em sua primeira temporada com o Atlético de Madrid, o time madrilenho venceu um dos dois confrontos do Campeonato Espanhol e perdeu o outro, além de ser eliminado da Copa do Rei pelo clube catalão.

Já a temporada passada foi mais bem-sucedida para o grupo de Diego Simeone, após conseguir eliminar o Barcelona da Copa do Rei e da Liga dos Campeões, apesar de ter perdido as duas partidas do Campeonato Espanhol, vale ressaltar que Álvarez não participou do confronto no Riyadh Air Metropolitano.

Álvarez estreou sua conta de gols no Campeonato Espanhol na temporada atual na décima rodada, contra o Deportivo, após converter em gol um passe espetacular de Grimaldo, marcando o gol da vitória do Atlético de Madrid.

O atacante argentino havia balançado as redes quatro dias antes contra o Stuttgart na Liga dos Campeões, na partida que terminou com o empate por 1 a 1.

Álvarez tem 26 anos, e seu valor de mercado chega a 110 milhões de euros, além de seu contrato com o Atlético de Madrid se estender até 2030. O atacante argentino é considerado o melhor jogador do time madrilenho e o mais influente e decisivo, e os níveis que apresentou com o avanço da temporada mostraram que ele começou a recuperar sua melhor forma.

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Álvarez disputou nesta temporada atual 11 partidas, sendo 7 no Campeonato Espanhol e 4 na Liga dos Campeões, nas quais marcou dois gols e deu duas assistências.

Julián Álvarez fez uma primeira temporada promissora com a camisa do Atlético de Madrid, já que na temporada 2024-2025 participou de 57 partidas, sendo 37 no Campeonato Espanhol, 10 na Liga dos Campeões, 7 na Copa do Rei e 3 no Mundial de Clubes.

O atacante argentino marcou 29 gols, dos quais 17 no Campeonato Espanhol, 7 na Liga dos Campeões e 5 na Copa do Rei, além de dar 8 assistências, sendo 4 no Campeonato, uma na Liga dos Campeões, duas na Copa do Rei e uma no Mundial de Clubes.

Mas Álvarez não conseguiu, na temporada passada, repetir seus números marcantes, após uma queda em seu rendimento no Campeonato Espanhol, apesar de manter seu bom nível na Liga dos Campeões e de contribuir com seus gols para a chegada do Atlético de Madrid às semifinais da competição.

O atacante argentino disputou 49 partidas, sendo 29 no Campeonato Espanhol, 15 na Liga dos Campeões, 4 na Copa do Rei e uma partida na Supercopa da Espanha.

Marcou 20 gols, dos quais 8 no Campeonato, 10 na Liga dos Campeões e dois na Copa do Rei, além de dar 9 assistências, sendo 4 no Campeonato Espanhol, 4 na Liga dos Campeões e uma na Copa do Rei.

As torcidas aguardam um dos principais confrontos da temporada, quando o Barcelona visitar o Atlético de Madrid no estádio Metropolitano.

A "Aranha" espera picar o clube catalão mais uma vez, após se acostumar a causar danos a ele nos confrontos anteriores, apesar de ser o mesmo time para o qual desejou se transferir no último verão.