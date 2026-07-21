O clube inglês Manchester City começou a colocar à venda, através de leilão público, os pertences pessoais do seu antigo treinador Pep Guardiola, na sequência da sua saída oficial do comando técnico da equipa no final da época de 2025-2026.

O treinador espanhol, de 55 anos, tinha decidido deixar o cargo neste verão, coroando o seu percurso extraordinário que durou dez anos e durante os quais conquistou todos os títulos possíveis com o "City", preferindo partir um ano antes do fim do seu contrato. Ao que parece, o clube inglês procura obter um último proveito financeiro da época histórica do treinador, tendo anunciado, através do seu site oficial, a colocação à venda dos móveis e dos pertences do seu gabinete pessoal, disponibilizados aos adeptos.

O leilão, cujo encerramento está previsto para daqui a cinco dias, inclui uma variedade de objetos pessoais de Guardiola, que vão desde o seu famoso apito e a sua coleção pessoal de incenso, passando pelas suas roupas de treino, conjuntos de chávenas de café e peças de recordação, até à unidade de iluminação e à cadeira do seu gabinete. Ao que parece, o clube encaminha-se para esvaziar a sala por completo, uma vez que apenas a secretária de trabalho, o sofá e o cabide de roupa ficaram de fora da venda, de acordo com o jornal britânico "The Sun".

O leilão registou grande procura e concorrência por parte dos adeptos; os lances sobre o apito chegaram às 282 libras esterlinas, enquanto o valor dos lances sobre as peças de recordação atingiu as 571 libras esterlinas. Por outro lado, a coleção de incenso registou 172 libras, ficando ligeiramente atrás da unidade de iluminação do gabinete, cujos lances alcançaram as 200 libras esterlinas.

Noutro plano, o Manchester City anunciou a contratação do italiano Enzo Maresca, antigo treinador do Chelsea, como sucessor de Guardiola para comandar a equipa na época de 2026-2027. Maresca tem um amplo conhecimento da casa celeste, depois de ter trabalhado anteriormente como adjunto de Guardiola em duas passagens distintas.

O treinador italiano já começou a movimentar-se no mercado de verão com um negócio avultado, que consistiu na contratação de Elliot Anderson, proveniente do Nottingham Forest, por 116 milhões de libras esterlinas, além da incorporação do trio jovem Piers Charles, Jeremy Monga e Mathis Detourbet.

Quanto aos próximos passos de Guardiola, enquanto se esperava que fizesse uma pausa longe dos treinos, relatos da imprensa durante as provas do Mundial revelaram que ele tinha chegado a um acordo verbal prévio para assumir o comando da seleção inglesa antes da contratação de Thomas Tuchel como sucessor de Gareth Southgate, mas recuou nesse passo nos últimos instantes. As últimas notícias apontam para o seu envolvimento em conversações sérias com a Federação Italiana de Futebol para assumir o comando da "Azzurra".