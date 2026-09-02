A Saudi Pro League fracassou em atrair uma nova contratação vinda da Premier League inglesa durante a atual janela de transferências de verão.

Relatos da imprensa haviam revelado o desejo dos clubes Al-Ittihad e Al-Diriyah de contratar o jamaicano Leon Bailey, ponta do Aston Villa, durante a atual janela de transferências de verão.

No entanto, o jornalista italiano Fabrizio Romano revelou o sucesso do Olympiakos em fechar a contratação de Bailey a seu favor, após intervir de forma surpreendente nas últimas horas.

Romano esclareceu, por meio de sua conta pessoal na rede social X, que o clube grego conseguiu chegar a um acordo verbal com seu par inglês para a aquisição do ponta jamaicano, com um contrato que se estende pelos próximos 3 anos e termina em 2029.

Bailey se dirige à capital grega, Atenas, nas próximas horas, a fim de se submeter aos exames médicos e se juntar oficialmente ao Olympiakos.

Bailey era uma opção potencial no Al-Ittihad para compensar o ponta francês Moussa Diaby, que concluiu sua transferência para o clube alemão Bayer Leverkusen ontem, terça-feira.

E, após o fracasso do Al-Ittihad em conseguir os serviços de Bailey, suas atenções se voltarão para o japonês Ritsu Doan, ponta do clube alemão Eintracht Frankfurt, que também permanece uma de suas principais opções no atual mercado de verão.

Vale lembrar que a liga saudita conseguiu contratar vários talentos da Premier League inglesa durante o atual mercado de verão, a exemplo do holandês Crysencio Summerville, do inglês Ollie Watkins e do brasileiro Gabriel Martinelli.