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Do Real ao Barcelona: ligação de Flick e intervenção de Yamal mudam o rumo da negociação por Rodri

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O Barça aproveita a lentidão do rival e tenta arrematar o negócio

O Barcelona entrou com força na disputa pela contratação do espanhol Rodri, estrela do Manchester City, depois que o alemão Hansi Flick, treinador da equipe catalã, fez uma ligação telefônica ao meio-campista para explicar o projeto esportivo do clube e tentar convencê-lo a dar prioridade à transferência para o "Blaugrana".

Segundo o jornal Sport, o contato ocorrido nas últimas horas reflete a seriedade do interesse do Barcelona na contratação do jogador e contribuiu para mudar o rumo das negociações, especialmente com a lentidão do Real Madrid em dar passos decisivos para concretizar o negócio.

O jornal acrescentou que Rodri já não descarta a transferência para o Barcelona, depois que todos os indicativos das últimas semanas apontavam em favor do Real Madrid, tornando a disputa agora aberta entre os dois rivais pela contratação do meio-campista espanhol.

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Barcelona se movimenta sem afobação

O jornal esclareceu que a diretoria do Barcelona vê em Rodri uma oportunidade especial no mercado de transferências, mas não pretende entrar em exageros financeiros para concretizar o negócio, apesar de estar plenamente convencida de seu potencial e de sua capacidade de reforçar o projeto de Flick.

Indicou ainda que o diretor esportivo Deco mantém seus contatos com pessoas próximas ao jogador, além de ter feito consultas iniciais com um dos dirigentes do Manchester City para conhecer a posição do clube inglês, antes que as movimentações evoluíssem de maneira notável nos últimos dias.

Estrelas do Barcelona tentam convencer Rodri

As tentativas do Barcelona não se limitaram à diretoria técnica, pois o jornal revelou que vários jogadores da equipe, com destaque para Lamine Yamal, conversaram com Rodri durante as concentrações da seleção espanhola, seja durante a Copa do Mundo ou depois dela, quando lhe transmitiram o clima dentro do vestiário do Barcelona e elogiaram o projeto liderado por Hansi Flick, na tentativa de convencê-lo a viver a experiência no "Camp Nou".

O jogador define o rumo

Apesar do interesse crescente, a diretoria do Barcelona afirma que o reforço do ataque continua representando a prioridade número um durante o mercado de transferências, mas não deseja perder a oportunidade de contratar um jogador do tamanho de Rodri, considerado um dos melhores volantes do mundo e vencedor da Bola de Ouro, com apenas um ano restante em seu contrato com o Manchester City.

O jornal esclareceu que o clube catalão aguarda uma posição definitiva do jogador antes de passar à fase de negociação financeira, apontando que os dirigentes do Barcelona valorizam a decisão de Rodri de congelar suas conversas com o Real Madrid no momento atual para analisar todas as opções, mas também sabem que esse assunto não permanecerá aberto por muito tempo.

O jornal concluiu seu relatório reforçando que a entrada do Barcelona na corrida alterou o equilíbrio da disputa, depois que o negócio de Rodri parecia a caminho do Real Madrid, tornando o destino do internacional espanhol aberto a todas as possibilidades.

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