Do que Portugal e Alemanha precisam para se classificar às oitavas da Euro 2020?

As oitavas de final da Eurocopa 2020 está chegando e serão confirmadas quando os últimos jogos dos Grupos E e F forem disputados nesta quarta-feira (23), entre Portugal e França, e Alemanha e Hungria.

Sem surpresa para ninguém o chamado Grupo da Morte - com França, Portugal, Alemanha e Hungria - será confirmado apenas na última rodada do grupo.

Existe uma chance de que os campeões em 2016 sejam eliminados? O que Cristiano Ronaldo e companhia precisam fazer para avançar?

A Goal te mostra as possibilidades do Grupo F, e o mais importante, quem as equipes classificadas poderiam enfrentar nas oitavas de final.

O que Portugal precisa fazer para chegar ao mata-mata da Eurocopa?

Portugal com certeza avançará para as oitavas de final da Euro se vencer a França na última partida do Grupo F. Esse resultado fará com que a seleção portuguesa termine com seis pontos, o que significa que terão garantidos o primeiro ou segundo, dependendo de como o jogo entre Alemanha e Hungria termine.

O empate com a França também será suficiente para garantir a passagem para próxima fase, uma vez que, embora tenha os mesmos pontos e saldo de gols que Les Bleus, Portugal marcou mais gols no total.

O time de Cristiano Ronaldo pode seguir em frente mesmo que perca para a França - como uma das seleções mais bem colocadas do terceiro lugar -, mas para isso não deve perder por uma margem de mais de dois gols na partida.

Caso a equipe lusitana sofra uma derrota com a França por uma margem de mais de dois gols, então seu destino dependerá dos resultados do Grupo E.

Quem avançar do Grupo F poderia enfrentar quem na próxima fase?

Quem terminar em primeiro do Grupo F, enfrentará um dos terceiros classificados e, como as coisas estão, será a Suíça ou a Ucrânia.

E quem terminar em segundo desse grupo, enfrentará a Inglaterra, vencedora do Grupo D.

A qualificação como uma das equipes do terceiro lugar pode levar Portugal a enfrentar Holanda ou Bélgica nas oitavas de final.

Ou seja: os vencedores do Grupo F enfrentam a Suíça ou a Ucrânia, o segundo classificado do Grupo F enfrentam a Inglaterra e um terceiro classificado enfrentará Bélgica ou Holanda.

E a França, Alemanha e Hungria?

É claro que existem possibilidades também relacionadas à França, Alemanha e Hungria no Grupo F, com todas as seleções ainda mantendo a chance de se classificar para o mata-mata.

A França tem a garantia da sua vaga na próxima fase, independentemente do resultado do último jogo, mas a sua posição ainda não está confirmada.

Uma vitória sobre Portugal fará com que lidere o grupo e também com um empate na próxima partida, dependendo do resultado da Alemanha e Hungria. Mesmo se perder para Portugal e se a Alemanha vencer a Hungria, a França avançará como uma das melhores seleções do terceiro lugar.

A Alemanha pode se classificar para as oitavas de final com uma vitória ou empate contra a Hungria.

É possível que a Alemanha avance caso perca o último jogo contra a Hungria, mas vai obrigar a França bater Portugal e também vai depender do saldo de gols que tiver.

A Hungria ainda pode avançar, mas precisa vencer a Alemanha para isso. Um triunfo sobre os germânicos e uma vitória francesa sobre os portugueses colocariam a França e a Hungria entre as duas primeiras do Grupo F.

Se Portugal empatar com a França e a Hungria vencer a Alemanha, a seleção húngara se classifica como uma das equipes do terceiro lugar, já que os quatro pontos seriam suficientes para passar.