Do que o Vila Nova precisa para subir para a Série B do Brasileirão?

A situação no Grupo C segue em aberto, e a Goal, te mostra, nos diferentes cenários, as necessidades dos goianos para a conquista do acesso

De lanterna a líder do Grupo C, foi isso que uma vitória significou ao Vila Nova. O time goiano, que venceu o por 2 a 1 na penúltima rodada da , aguarda o fechamento da rodada para saber o que precisa para subir à , mas, com o grupo embolado, já sabe que não terá vida fácil.

Quer ver a Série C do Brasileiro ao vivo? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Enquanto o Grupo D da segunda fase da Série C já tem o como primeiro classificado à próxima edição da Segunda Divisão, o Grupo C segue bastante aberto. Com o jogo entre Brusque e Ituano a ser realizado nesta segunda-feira (11), as duas vagas de acesso seguem em aberto, com todos os quatro times ainda vivos na disputa.

Mais times

Ao vencer o Santa Cruz no sábado (9), o Vila Nova chegou aos sete pontos e assumiu a liderança do grupo. Podendo deixar o topo dependendo do resultado do jogo que fecha a penúltima rodada, os goianos já estão fazendo as contas em como podem garantir o acesso nos diferentes cenários que forem apresentados.

Na última rodada, o Vila Nova enfrenta o , fora de casa, enquanto, aos mesmo tempo, o Brusque visita o Santa Cruz, em Pernambuco. Os dois jogos serão no domingo (17), às 18h (de Brasília), com transmissão do DAZN. No jogo de ida, com os mandos trocados, o Ituano venceu o confronto, enqaunto o outro confronto terminou empatado.

Do que o Vila Nova precisa para subir à Série B?

Chuva ☑️

Muita raça ☑️

Dois golaços ☑️

do Vila ☑️



QUE JOGO, NAÇÃO COLORADA!#TIMEDOPOVO pic.twitter.com/Iuf5dMtiNM — Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) January 9, 2021

Caso o Brusque vença o Ituano na quinta rodada

Vitória contra o Ituano

Em caso de vitória, os catarinenses vão a nove pontos e, desta forma, o Vila Nova se torna vice-líder do Grupo C. Neste cenário, uma vitória contra o Ituano na última rodada garante o acesso do Vila à Série B pela primeira vez desde 2014.

Empate contra o Ituano

O empate também pode servir, caso o Santa Cruz não vença o Brusque na mesma rodada. Caso contrário, os pernambucanos, que já estão em vantagem no saldo de gols, ultrapassam o Vila neste critério de desempate.

Derrota para o Ituano

Neste cenário, perder para o Ituano na última rodada da segunda fase da Série C está fora de cogitação para o Vila Nova, que perderia a chance de acesso à Série B, independentemente do resultado do outro confronto.

Caso o Ituano vença o Brusque na quinta rodada

Vitória contra o Ituano

Em caso de vitória, os paulistas vão a oito pontos, mandando o Vila para a vice-liderança. De qualquer forma, uma vitória contra o próprio Ituano na última rodada, independente do outro jogo, garante o acesso aos goianos.

Empate contra o Ituano

O empate só interessa ao Vila Nova caso o jogo entre Santa Cruz e Santa Cruz na última rodada, termine empatado. Caso contrário, quem vencer sobe junto com o Ituano.

Derrota para o Ituano

Se perder para os paulistas, o Vila não consegue o acesso à Série B qualquer que seja o resultado do jogo entre Santa Cruz e Brusque.

Caso Brusque e Ituano empatem na quinta rodada

Vitória contra o Ituano

O empate é o resultado que deixa o Vila Nova mais confortável, passando a depender somente de si mesmo. Com uma vitória na última rodada, os goianos se classificam à Série B, independentemente do outro jogo.

Empate contra o Ituano

Neste caso, o Vila também se classifica, independentemente do jogo entre Santa Cruz e Brusque.

Derrota contra o Ituano

O único cenário que deixa o Vila sem o acesso é a derrota para o Ituano. Neste caso, qualquer que seja o resultado do outro jogo, os goianos seguem mais uma temporada na Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro.