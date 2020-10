Do que o Vasco precisa para se classificar na Copa Sul-Americana?

Jogando em São Januário, o clube carioca venceu o Caracas com gol no fim e um empate já classifica o Gigante da Colina

O Vasco da Gama conseguiu uma suada e importante vitória contra o Caracas por 1 a 0, no jogo de ida da fase dezesseisavos da 2020. O time carioca jogou os últimos 10 minutos com um homem a menos, mas anotou o gol que traz uma importante vantagem para a partida de volta, na .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

O chegou para jogar contra o Caracas, que ficou em terceiro lugar no Grupo H da . O time venezuelano atacou pouco, mas se defendeu bem contra os brasileiros. Aos 38 minutos do segundo tempo, Ygor recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Aos 40 minutos, Tiago Reis entrou no lugar de Ribamar e três minutos depois, o próprio Tiago Reis recebeu passe de Parede e colocou a bola para dentro.

Mais times

No segundo jogo de Sá Pinto no comando do Cruz-Maltino, o clube da colina histórica conseguiu uma importante vitória, que pode facilitar o trabalho no jogo de volta, que será em Caracas, capital da Venezuela.

O Vasco joga pelo empate para conseguiu a classificação para as oitavas de final da Sul-Americana. Entenda abaixo!

Quais resultados classificam o ?

(Foto: Marcelo Cortes / )

A vitória no final do jogo tirou uma grande pressão das costas do Vasco, que agora pode ir à Venezuela em busca do empate. Qualquer empate classifica o Vasco.

Da mesma forma, qualquer vitória leva o Cruz-Maltino adiante.

Mais artigos abaixo

Uma derrota por 1 a 0 leva o jogo para a disputa nos pênaltis.

Uma derrota por dois ou mais gols de diferença dá a classificação ao Caracas.