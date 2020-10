Do que o São Paulo precisa para avançar às quartas de final da Copa do Brasil

Tricolor ficou no empate por 3 a 3 com o Fortaleza de Rogério Ceni no Castelão no jogo de ida das oitavas

O ficou no empate por 3 a 3 com o nesta quarta-feira, no Castelão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do .

Em jogo com polêmicas de arbitragem e duas expulsões, os cearenses estiveram à frente do marcador em três ocasiões, com gols de David, Tinga e Gabriel Dias.

No entanto, os paulistas buscaram igualdade primeiro com Brenner, depois com Luciano e já no fim da partida novamente com Brenner.

Com o resultado, o São Paulo precisa apenas de uma vitória simples na partida de volta para alcançar as quartas de final da competição - o que não acontece há cinco anos.

Vale lembrar que como a não tem mais o gol fora de casa, ou gol qualificado, como critério de desempate, uma nova igualdade (qualquer que seja o placar) vai levar a disputa para os pênaltis.

O Fortaleza, por outro lado, também depende apenas de um triunfo por qualquer placar para chegar às quartas de final do mata-mata nacional.

Paulistas e cearenses voltam a medir forças no dia 25 de outubro, no Morumbi, às 20h30 (de Brasília). Pelo que se viu no jogo de ida não vai faltar emoção.