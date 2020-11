Do que o Santos precisa para se classificar às quartas de final da Libertadores 2020?

O Peixe bateu a LDU de Quito fora de casa e qualquer empate já serve para avançar no mata-mata continental

O conseguiu um feito raro no duelo de ida das oitavas de final da Libertadores da América, ao bater a LDU por 2 a 1 na altitude de Quito. Soteldo e Marinho fizeram os gols para os santistas, que agora voltam para casa tendo favoritismo para avançarem às quartas de final.

Mas quais são os resultados que a equipe treinada por Cuca – que segue sem poder comandar o time à beira de campo, enquanto se recupera de um quadro de hepatite que surgiu após sua internação por Covid – precisa para avançar de fase?

Qualquer empate classifica o

Por ter vencido o primeiro duelo como visitante, o Santos já se garante nas quartas de final em caso de empate – se vencer, obviamente avança.

Santos avança em caso de derrota contra a ?

Ao contrário do que acontece nas competições tuteladas pela CBF, como a Copa do , na Libertadores o critério do “gol qualificado” segue valendo para as partidas eliminatórias. Ou seja: os gols marcados fora de casa fazem a diferença.

Desta forma, o Alvinegro Praiano ainda garante sua vaga às quartas de final mesmo em caso de derrota por 1 a 0 contra os equatorianos. No entanto, se a LDU vencer tendo marcado três gols fica com a vaga.

Caso a LDU vença por 2 a 1, o duelo será definido através da disputa de pênaltis. O duelo de volta está marcado para 1º de dezembro.

Quem o Santos pode pegar nas quartas?

O time que avançar do confronto entre Santos e LDU enfrenta o vencedor de x Guaraní-PAR.