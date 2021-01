Do que o Santa Cruz precisa para subir para a Série B do Brasileirão?

Entrando na última rodada da Série C, veja o que o Santinha precisa fazer para retornar à segunda divisão

O Santa Cruz foi o líder disparado da primeira fase da Série C , mas não vem fazendo uma segunda fase tão boa: é o lanterna de seu grupo na competição e parece distante da neste momento.

A equipe poderia ter ficado em uma situação melhor, mas terminou perdendo para o Vila Nova neste sábado (9), por 2 a 1 .

Do que o Santa Cruz precisa para subir para a Série B?

Agora, o depende de outros resultados para tentar subir. Confira o que o Santinha precisa fazer para chegar na Série B.

Na lanterna do Grupo C, o Santa Cruz tem cinco pontos. O líder do grupo é o Vila Nova, com sete. Brusque, com seis, e , com cinco, fecham a chave, mas tem um jogo a menos - se enfrentam nesta segunda-feira. Vale lembrar que dois times subirão para a Série B em cada quadrangular .

Para decidir a vida na competição, o clube recebe o Brusque na última rodada, no Arruda. Antes disso, porém, espera pelo resultado de Brusque x Ituano , duelo que pode dificultar muito a situação dos pernambucanos ou fazer com que eles dependam só de si para se classificar - com transmissão exclusiva do DAZN . De qualquer jeito, o Santa Cruz precisa vencer para seguir vivo. Não há nenhuma circunstância que o time consiga voltar à segunda divisão empatando na última rodada.

Em caso de vitória do Brusque contra o Ituano:

Se o Brusque bater o Ituano nesta segunda-feira (11), praticamente enterra as chances do Santa Cruz de voltar à Série B. Neste caso, os catarinenses se classificariam para a segunda divisão e iriam a nove pontos, sem poder ser alcançados.

Assim, na última rodada, os pernambucanos teriam que bater o Brusque e torcer por empate ou vitória do Ituano na última rodada, contra o Vila Nova. No caso da vitória dos paulistas, ainda, poderiam ter que ganhar por mais de um gol de diferença: a promoção pode depender do saldo de gols.

Em caso de empate entre Brusque e Ituano:

Um empate entre Brusque e Ituano, no jogo dessa segunda-feira (11), é o melhor dos mundos para o Santa Cruz, mesmo deixando os pernambucanos isolados na lanterna do grupo.

Isso acontece porque, neste caso, o time precisaria de uma vitória simples para subir para a Série B do Brasileirão, indo a oito pontos e dependendo só de si. Isso acontece pois o Brusque pararia em sete pontos e, qualquer que seja o resultado entre Ituano e Vila Nova , alguém ficaria atrás do Santinha: se o Vila Nova vencer, o Ituano ficaria de fora (pararia em seis pontos); se o Ituano vencer, o Vila Nova ficaria de fora (pararia em sete pontos); em caso de empate, o Santa Cruz terminaria na liderança pelos critérios de desempate.

Em caso de vitória do Ituano contra o Brusque:

Se o Ituano vencer o Brusque e ir a oito pontos, a situação do Santa Cruz também ficará complicada.

De qualquer jeito, o time precisa bater o Brusque, e então, chegar também a oito pontos. O empate e a vitória do Ituano contra o Vila Nova, então, classificam os pernambucanos, mas a vitória dos goianos faria com que o Santinha tivesse que disputar a última vaga com o no saldo de gols.