Do que o Paysandu precisa para subir para a Série B do Brasileirão?

Entrando na última rodada da Série C, veja o que o Papão precisa para retornar à segunda divisão

O começou muito bem a fase final da : com duas vitórias em três jogos, parecia muito próximo do retorno à do Brasileirão. Agora, após tropeçar no returno duas vezes consecutivas, precisa vencer na última rodada para se garantir na segunda divisão .

A equipe dependia só de si para se classificar, mas terminou perdendo o Re-Pa deste último domingo (10) por 1 a 0 , com gol de Salatiel, no jogo que levou o de volta à segunda divisão após 13 anos.

Querendo se juntar ao arquirrival, o Paysandu tem algumas possibilidades para subir. Confira o que o precisa fazer para chegar na Série B.

Do que o Paysandu precisa para subir para a Série B?

Na segunda colocação do Grupo D, o Paysandu tem sete pontos. O líder do grupo - e já promovido - é seu arquirrival Remo, com dez. Londrina, com seis, e , com quatro, completam a chave. Vale lembrar que dois times subirão para a Série B em cada quadrangular .

Para decidir a vida na competição, o clube visita o Ypiranga-RS na última da rodada, no estádio Colosso da Lagoa. O resultado dessa partida - que você acompanha no DAZN - determinará se o Papão ficará mais um ano na Série C ou retornará para a segunda divisão.

Em caso de vitória contra o Ypiranga-RS:

Se o Paysandu bater o Ypiranga-RS, ele está classificado para a Série B independente do resultado no duelo entre Remo x Londrina.

Dessa maneira, a equipe voltaria à segunda divisão depois de ficar três temporadas fora da competição. Caso o Remo seja derrotado, ainda, e o Papão tire pelo menos três gols de diferença do rival, ele pode jogar a final da Série C.

Em caso de empate contra o Ypiranga-RS:

Se o Paysandu empatar diante do Ypiranga-RS, terá que depender do Remo, seu grande rival, para retornar à Série B.

No caso de empate, o clube estacionará em oito pontos na tabela. Com seis pontos antes do início da rodada, o Londrina não poderia vencer o Leão, já que se batessem o time do norte do país, chegariam a nove pontos e ultrapassariam o Papão.

Em caso de empate em Londrina x Remo ou vitória do Leão, o Paysandu terminaria a segunda fase da Série C na segunda colocação e retornaria à Série B.

Em caso de derrota contra o Ypiranga-RS:

Se o Paysandu for derrotado pelo Ypiranga-RS, não tem chances de subir, já que seria ultrapassado na tabela pelo time gaúcho.

Nesse caso, o resultado de Remo x Londrina não faria diferença para o Papão.