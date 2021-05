Do que o Palmeiras precisa para se classificar às quartas do Paulista?

Alviverde faz a lição de casa, mas ainda precisa secar o Novorizontino para se classificar às quartas de final do Paulistão

A décima rodada do Paulistão deu certas esperanças para o Palmeiras na briga por uma vaga rumo às quartas de final do estadual. Com os resultados deste domingo (02), as chances de classificação aumentaram, mas isso não significa que a vida da equipe de Abel Ferreira esteja fácil.

O Palmeiras iniciou a décima rodada seis pontos atrás do Novorizontino, que precisava somar quatro pontos nas últimas três rodadas para se classificar.

Contudo, o clube de Novo Horizonte perdeu por 2 a 1 para o Guarani - com direito a pênalti perdido aos 50 minutos do segundo tempo -, encerrando a boa sequência de seis jogos sem derrota.

Do outro lado, o Palmeiras não jogou bem, mas conseguiu uma vitória importante diante do Santo André, fora de casa, por 1 a 0, com gol de Gustavo Scarpa.

Foto: Andre Penner/Getty

Com os resultados deste domingo, o Palmeiras diminuiu a diferença para o Novorizontino para três pontos, com duas rodadas restando até o final da primeira fase do Paulistão.

Assim, a missão do clube de Novo Horizonte continua a mesma: precisa somar quatro pontos para garantir uma vaga nas quartas de final do estadual.

Já o Palmeiras precisa secar seu concorrente. Se o clube do interior somar apenas três pontos nesses dois jogos, o Palmeiras precisa vencer seus dois confrontos para garantir a vaga pelo saldo de gols. Mas se perder seus dois jogos, apenas uma vitória basta para o Alviverde passar.

O curioso é que, na última rodada, o Novorizontino irá enfrentar justamente o Corinthians, maior rival do Palmeiras e que já está classificado para a fase eliminatória do Paulistão. Assim, dependendo da combinação de resultados na próxima rodada, o Verdão pode chegar a última partida dependendo do Corinthians para se classificar.

Confira os próximos jogos de Palmeiras e Novorizontino: