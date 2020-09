Do que o Palmeiras precisa para se classificar às oitavas da Libertadores

Equipe paulista perdeu 100% de aproveitamento ao empatar com Guaraní, mas segue próxima da classificação

O empate por 0 a 0 com o Guaraní, nesta quarta-feira, em jogo de poucas emoções no Defensores del Chaco, adiou a classificação do para as oitavas de final da da América.

Porém, mesmo com o futebol pouco empolgante e algumas críticas da torcida, a equipe alviverde ainda está em boa condição no Grupo B e depende apenas de um empate nas duas rodadas que restam para garantir a classificação.

Palmeiras é o time mais regular da América do Sul, impressionante



Joga bem? Empata.

Joga mal? Empata.

Joga meia boca? Empata.

Não joga? Empata também. — Corredor Alviverde (@OficialCorredor) September 24, 2020

Mais um empate do Palmeiras 😍👍 pic.twitter.com/ceoMylKPij — oleporco ⓟ (@eoporco) September 24, 2020

A situação é a seguinte após quatro rodadas disputadas: o lidera com dez pontos, seguido pelo Guaraní, com sete, Bolívar, com quatro, e Tigre, com um, sendo que obviamente cada equipe pode somar no máximo seis pontos.

Ou seja, com mais um ponto somado, o Palmeiras estará entre os 16 classificados. Os empates, aliás, têm sido uma sina para a equipe alviverde, que não perde há 17 jogos, é verdade, mas empatou nove deles.

A expectativa é de que o time do técnico Vanderlei Luxemburgo garanta a vaga com antecipação no próximo dia 30 de setembro, quando recebe os bolivianos no Allianz Parque.

Caso seja surpreendido e derrotado em casa, o Palmeiras ainda vai precisar apenas de um empate na última rodada para ir às oitavas sem depender de outros resultados.

A equipe paulista encerra sua participação na fase de grupos novamente em casa, no dia 21 de outubro, contra o Tigre.