Do que o Manchester City precisa para ser campeão inglês em 2021?

Parece questão de tempo até os Citizens serem campeões da Premier League; veja todos os cenários

Parece ser questão de tempo até o Manchester City se sagrar campeão inglês: o time está com 80 pontos em 35 jogos, contra 67 do arquirrival Manchester United, que por sua vez, tem apenas 33 partidas e só pode chegar a 82.

Mas na primeira oportunidade de sair com o título, a equipe comandada por Pep Guardiola decepcionou: os Citizens até saíram na frente diante do Chelsea, em espécie de pré-jogo da final da Liga dos Campeões, e perderam um pênalti com Aguero, mas Ziyech e Alonso viraram o duelo, que terminou com vitória dos Blues por 2 a 1.

Vice-campeão na última temporada, o Manchester City ficou atrás do Liverpool na tabela de classificação, mas só o United pode tirar o título dos comandados do Guardiola - e seria preciso uma combinação histórica de resultados.

Assim, veja do que o Man City precisa para se sagrar campeão da Premier League, algo que pode acontecer já neste domingo (9), mesmo com a derrota diante do Chelsea. Confira:

Quais resultados dão o título da Premier League ao Man City?

Como o Manchester City foi derrotado pelo Chelsea neste sábado (8), não depende só de si para conquistar o título na 35ª rodada: precisa torcer para o Aston Villa, que recebe o Manchester United no domingo (9), às 10h05 (de Brasília).:

Vitória do Manchester United contra o Aston Villa: título segue aberto;

título segue aberto; Empate: título segue aberto - Manchester United precisaria vencer todos os jogos restantes e tirar 17 gols de saldo;

título segue aberto - Manchester United precisaria vencer todos os jogos restantes e tirar 17 gols de saldo; Vitória do Aston Villa contra o Manchester United: Manchester City campeão.

Mas mesmo que o United vença o Aston Villa e diminua a diferença para 10 pontos, o City ainda depende só de si para ser campeão: basta uma vitória nos próximos três jogos - Newcastle (F), Brighton (F) e Everton (C) - e a equipe fica com o título.

E se o improvável acontecer e o Manchester City for derrotado nos três jogos, basta que o Manchester United também perca em uma de suas quatro partidas restantes para que os Citizens fiquem com a taça: os Red Devils enfrentam, depois do Villa, Leicester City (C), Liverpool (C), Fulham (C) e Wolves (F).