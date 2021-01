Do que o Londrina precisa para subir para a Série B do Brasileirão?

Entrando na última rodada da Série C, veja o que o Tubarão precisa para retornar à segunda divisão

Rei dos empates nessa fase final da , o precisará vencer para retornar à do Brasileirão. Para isso, o time tem mais uma chance nesta edição da competição, na última rodada da terceira divisão do campeonato nacional.

A equipe, que já polemizou ao reclamar de visita do Governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), à CBF- já que disputava a vaga com e - visitará o Remo na última rodada da competição, no Mangueirão.

🙈🙉🙊

Hum... Vésperas de uma rodada que envolve dois clubes de #Belémna briga direta pelo acesso contra #Londrinae #Ypiranga-RS.



— Londrina E C (@LondrinaEC) January 9, 2021

Querendo retornar à Série B, o Londrina tem algumas possibilidades para subir. Confira o que o Tubarão precisa fazer para chegar na segunda divisão.

Do que o Londrina precisa para subir para a Série B?

Na terceira colocação do Grupo D, o Londrina tem sete pontos. O líder do grupo - e já promovido - é o Remo, com dez. Paysandu, com sete, e , com quatro, completam a chave. Vale lembrar que dois times subirão para a Série B em cada quadrangular .

Para decidir a vida na competição, o clube visita o Remo na última da rodada, no Mangueirão. O resultado dessa partida - que você acompanha no DAZN - determinará se o Tubarão ficará mais um ano na Série C ou retornará para a segunda divisão.

Em caso de vitória contra o Remo:

✔ FIM DE JOGO!



O #Tubarãoficou no empate por 1 a 1 com o Ypiranga-RS no Estádio do Café, pela 5ª rodada da #SérieC!



O gol do LEC foi marcado por Adenílson!



Acompanhe o pós-jogo em nossas redes sociais e em nosso site:

— Londrina E C (@LondrinaEC) January 11, 2021

Se o Londrina bater o Remo, ele está classificado para a Série B caso o Paysandu fique no empate ou perca para o Ypiranga-RS.

Dessa maneira, a equipe voltaria à segunda divisão depois de ficar apenas uma temporada fora da competição.

Em caso de empate ou derrota contra o Remo:

Se o Londrina empatar ou perder diante do Remo, não tem chances de voltar à Série B, já que ficaria atrás do Paysandu ou do Ypiranga-RS nos critérios de desempate, independente do resultado no sul do país.