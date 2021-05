Do que o Internacional precisa para se classificar às oitavas da Libertadores 2021?

Com duas goleadas em três jogos, o Colorado ainda não pode garantir vaga nesta terça-feira (12)

Bicampeão da Copa Libertadores, o Internacional está focado em conseguir a vaga nas oitavas de final da Libertadores de 2021. Com duas goleadas nos três primeiros jogos, o Inter ainda não pode garantir classificação para as oitavas de final da competição já nesta terça-feira (11), quando enfrenta o Deportivo Táchira fora de casa pela quarta rodada do Grupo B.

Embora seja um dos favorito em sua chave, o Colorado começou a competição continental perdendo por 2 a 0 para o Always Ready fora de casa. A equipe de Miguel Ángel Ramírez deu a volta por cima com duas goleadas: 4 a 0 no Táchira e 6 a 1 no Olimpia. Com os placares elásticos, o Inter tem o melhor ataque da competição até aqui ao lado de Flamengo e Palmeiras com dez gols marcados. Na defesa, o time sofreu três gols.

O Colorado ainda precisa duas vitórias nos próximos três jogos para se garantir nas oitavas de final da Libertadores de 2021. Se conseguir o triunfo fora de casa contra o Táchira, a equipe chegará aos nove pontos em seu grupo, mas ainda poderia ser ultrapassada por seus rivais nas últimas duas rodadas.

No momento, Inter e Always Ready somam seis pontos cada e ocupam as duas primeiras colocações. Olimpia e Táchira tem três pontos cada um. Mesmo se tropeçar nesta terça-feira, o Internacional ainda terá mais duas partidas para buscar a classificação. Além da partida contra o Deportivo Táchira nesta terça-feira às 19h15 (de Brasília), que você pode acompanhar em tempo real aqui na Goal, o Colorado joga contra o Olimpia, fora de casa, e fecha sua participação no Grupo B em casa contra o Always Ready.

Vale destacar que além dos jogos da Libertadores, o Inter também está envolvido na final do Campeonato Gaúcho. No estadual, a equipe terá o Grêmio como adversário para conquistar o título. A disputa local começa no domingo (16).