A reta final do Campeonato Brasileiro está pegando fogo. enquanto alguns brigam contra o rebaixamento, outros querem uma vaga na Libertadores. E este é o caso do Fluminense, que está bem próximo da conquista, para a alegria do torcedor tricolor.

Depois de um susto no meio do Campeonato Brasileiro, o Fluminense promoveu algumas mudanças no time, e está colhendo os frutos. Faltando mais dois jogos para encerrar sua participação na edição 2021, o Tricolor carioca agora está brigando por vaga na Libertadores da América para 2022.

Neste momento, o Brasileirão tem um G8, ou seja, os oito primeiros colocados vão disputar a Libertadores de 2022. Desta forma, se o campeonato acabasse agora, o Fluminense, sétimo colocado com 51 pontos, estaria classificado. No entanto, mais dois jogos separam o Tricolor da vaga na competição continental.

O que o Fluminense precisa para ir à Libertadores?

(Foto: Mailson Santana/Fluminense)

Depois da derrota do Ceará para o Flamengo, o Fluminense ficou ainda mais próximo de uma vaga na Libertadores. O Tricolor fica dependendo apenas de si para carimbar o passaporte para a fase preliminar do torneio da Conmebol.

Com apenas mais uma vitória nos dois jogos restantes (Bahia, no próximo domingo (5), na Fonte Nova, ou a Chapecoense, na próxima quarta-feira (8), no Maracanã), o Fluminense já garante sua vaga, já que não poderia mais ser ultrapassado por seus adversários diretos na luta pelo G8. As chances de classificação, segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais é de 96,3%

Veja os cenários apresentados pelo jornal o Globo: