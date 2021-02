Do que o Fluminense precisa para se garantir na fase de grupos da Libertadores?

O Tricolor já tem vaga na competição garantida, mas pode ter que disputar a fase preliminar

A vida do Fluminense na Libertadores da América de 2021 está apenas parcialmente resolvida. O time carioca já garantiu a classificação, mas ainda vive uma indefinição sobre em qual fase vai entrar: direto na de grupos ou se passa pela preliminar antes.

O Tricolor vai entrar em campo pela decisiva última rodada do Campeonato Brasileiro na quinta colocação da tabela, com 61 pontos. O jogo contra o Fortaleza pode já definir o caminho do Fluminense na Libertadores ou se o Trcicolor vai ter que esperar até março, com a final da Copa do Brasil, para saber.

O Fluminense pode garantir vaga já na fase de grupos de duas formas - uma delas dependendo do campeão da Copa do Brasil -, ou definir de vez, já na quinta-feira (25), que vai à Pré-Libertadores. Ao todo são quatro cenários possíveis, nos quais em dois o Tricolor vai direto para a fase de grupos.

O que o Fluminense precisa para garantir vaga na fase de grupos da Libertadores?

Para ficar com a vaga direta já nesta quinta-feira, o Fluminense precisa entrar no G4 do Brasileirão, o que depende de uma combinação de resultados. Além de vencer o Fortaleza, em casa, o Tricolor precisa que o São Paulo conquiste os três pontos diante do Flamengo.

Neste cenário, os dois times poderiam empatar em pontos e o Flu fica à frente no número de vitórias ou, em caso de derrota paulista, o clube das Laranjeiras passa a frente pela pontuação.

Porém, mesmo se ficar em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, fora do G4, o Fluminense ainda pode ganhar uma vaga direta, dependendo da Copa do Brasil. Este cenário seria necessário caso o São Paulo vença o Flamengo e o Tricolor carioca ao menos empate com o Fortaleza.

Uma quinta vaga para a fase de grupos se abre caso o Palmeiras, campeão da Libertadores de 2020, conquiste o título da Copa do Brasil em cima do Grêmio. Isso porque o Verdão já tem sua vaga garantida por ter levantado a taça nesta temporada. Se o Grêmio vencer, porém, o Fluminense vai à Pré-Libertadores.

O maior problema neste cenário é que o jogo de volta da Copa do Brasil, que deve ter a definição do título, está marcado para o dia 7 de março, apenas dois dias antes da possível estreia na pré-Libertadores, marcada para o dia 9.

Esta incerteza pode atrapalhar o planejamento do Fluminense, que poderia ter que se preparar para um jogo que pode ser que não dispute, no caso de o Palmeiras ser campeão.