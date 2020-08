Do que o Fluminense precisa para avançar à 4ª fase da Copa do Brasil?

A equipe carioca enfrenta o Figueirense nesta terça-feira (25) precisando reverter o resultado do primeiro jogo para permanecer na competição

E finalmente, a Copa do Brasil está de volta. Depois de meses de paralisação devido à pandemia do coronavírus Covid-19, a competição retornou nesta terça-feira (25), com a vitória da sobre o Afogados da Ingazeira por 2 a 0. No mesmo dia, o terá que lutar para avançar na competição.

A Copa do está atualmente na terceira fase, quando dez times se classificarão para a quarta fase do torneio. Assim, cinco deles irão para as oitavas de final, onde outros 11 clubes entrarão na competição - as equipes classificadas para a Libertadores, o , campeão da , o Cuiabá, campeão da Copa Verde, e o RB , vencedor da .

Mas para o Fluminense se classificar para a quarta fase e continuar com suas ambições na competição, terá que reverter o resultado do pré-pandemia. No primeiro jogo do confronto, no dia 11 de março, o Tricolor foi derrotado pelo Figueirense por 1 a 0, com gol de Alemão.

Na ocasião, o clube havia poupado alguns titulares para a partida, mas não conseguiu jogar bem e acabou saindo derrotado em Santa Catarina. Com um time parecido, deve ir com tudo para tentar se recuperar e avançar na .

Como o Fluminense perdeu de 1 a 0 para o Figueirense, precisará vencer por no mínimo dois gols de diferença para ganhar a vaga no tempo normal. Em caso de vitória do Tricolor por um gol de diferença, as equipes decidirão a vaga nos pênaltis. Em caso de empate ou vitória do , os catarinenses sairão classificados. Vale lembrar que não existe mais gol fora de casa na Copa do Brasil.

O clube deverá ir a campo com um time parecido com o que bateu o Athletico-PR neste último final de semana, pelo Brasileirão, mas com algumas modificações: Nenê, Nino e Evanílson, poupados contra o Furacão, retomarão status de titular, enquanto o jovem Calegari, que impressionou na lateral-direita, deve ganhar a posição de Igor Julião.

A escalação prevista do Fluminense tem Muriel; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Yuri, Dodi e Michel Araújo; Nenê, Marcos Paulo e Evanilson. O treinador é Odair Hellmann. Os times irão a campo nesta terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília), com transmissão do SporTV e do Premiere.