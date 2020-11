Do que o Flamengo precisa para avançar às semifinais da Copa do Brasil?

O Rubro-Negro foi derrotado no primeiro confronto contra o São Paulo, mas teve boa exibição até o erro de Hugo de Souza

O demonstrou um bom futebol na estreia de Rogério Ceni como treinador, no jogo de ida das quartas de final da Copa do contra o . Entretanto, o Tricolor foi quem saiu vitorioso do Maracanã: vitória por 2 a 1.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Brenner abriu o placar, mas Gabigol, voltando de lesão, empatou logo depois. Nos minutos finais, o goleiro Hugo de Souza, que precisou substituir Diego Alves durante o encontro, acabou cometendo uma falha bizarra quando tentou driblar Brenner na pequena área. O atacante fez o desarme e só empurrou a bola para o fundo das redes.

Mais times

Conforme a nova regra da Copa do Brasil, que descartou o chamado gol qualificado – também conhecido como o “gol fora de casa” – o Flamengo precisa bater o São Paulo por dois gols de diferença no duelo de volta que já avança. Estivesse esta derrota acontecido sob a regulamentação antiga, a missão rubro-negra seria bem mais complicada.

Mais artigos abaixo

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

É por isso que, apesar da derrota nos minutos finais, o Flamengo pode encarar o próximo duelo, a ser realizado na próxima quarta-feira (18) no Morumbi, com uma boa dose de confiança: a boa exibição do time na estreia de Rogério Ceni deu ânimo à torcida antes da falha de Hugo Souza no gol. Mas será preciso vencer, aproveitar as chances criadas e não bobear defensivamente.

por um gol de diferença sobre o São Paulo leva a partida para os pênaltis e o empate classifica do adversário para a semifinal da .