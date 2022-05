Do que o Everton precisa para escapar do rebaixamento na Premier League?

Ao longo de toda a história da Premier League, o Everton passou apenas quatro anos na segunda divisão, mas 2022 leva perigo e pode puxar os Toffees para a Championship novamente, ameaçando ao quarto maior campeão inglês.

A equipe do brasileiro Richarlison possui nove taças da primeira divisão e, como citado, está na na quarta posição como maior campeão da primeira divisão inglesa, atrás de Arsenal, Liverpool e Manchester United. Nesta temporada, a equipe do noroeste britânico está na 16ª posição, com 36 pontos conquistados e apenas com duas casas de distância do Z-3.

Veja, abaixo, o que resta ao Everton na Premier League 2021/22 para a permanência na primeira divisão da Inglaterra.

Quais os próximos jogos do Everton no Campeonato Inglês 2021/22?

Para o fim desta edição da Premier League, os Toffees possuem apenas mais dois confrontos para serem disputados. Veja:

ADVERSÁRIO LOCAL DATA Crystal Palace Goodison Park (Casa) 19 de maio Arsenal Emirates Stadium (Fora) 22 de maio

Com esses dois duelos restantes, válidos pela 37ª e 38ª rodadas do torneio, o Everton pode atingir 42 pontos, o que daria a permanência a equipe da cidade de Liverpool na primeira divisão. No entanto, os dois embates não serão fáceis, principalmente contra o Arsenal.

Isso, pois, o último duelo do Everton será na casa dos Gunners, que brigam para conseguir uma vaga na Champions League 2022/23. Já o Crystal Palace não possui mais tanta ambição, já que não tem chances de vagas para nenhum dos torneios intercontinentais e muito menos de rebaixamento, se mantendo na 12ª posição.

Com isso, o que o Everton precisa que aconteça para as últimas rodadas? Além dos Toffees, o Leeds e o Burnley tentam correr para longe da primeira posição do Z-3, enquanto Watford e Norwich já estão matematicamente rebaixados.

Mais artigos abaixo

Getty

No caso do Leeds, resta apenas um jogo, tendo chance de chegar aos 38 pontos, enquanto o Burnley pode alcançar os 40, caso vença as duas que lhes restam. O Everton consegue pegar 42, isso se vencer as duas partidas, mas saindo vitorioso em uma e empatando a outra, ainda torce pela derrota dos Clarets em pelo menos um dos confrontos e assim terá oportunidade de ficar na primeira divisão.

Ou seja, caso o Everton vença um dos duelos, escapa do Leeds. Caso saia com os três pontos nos dois confrontos restantes, foge também do Burnley.

Ficar na primeira divisão exigirá a luta do Everton até o final do torneio, mas as chances de que isso aconteça são grandes, basta que Richarlison e seus companheiros tenham foco para fazerem dois grandes embates e se sobressairem contra Arsenal e Crystal Palace.