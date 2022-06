Do que o Cruzeiro precisa para subir à Série A do Brasileirão 2023?

Líder da segunda divisão, a Raposa conquistou 34 pontos em 14 partidas disputadas

Depois de 14 jogos desde o início do Campeonato Brasileiro da Série B, o Cruzeiro ocupa a liderança da competição, com 34 pontos conquistados. Ao todo, a equipe alcançou 11 vitórias, um empate e duas derrotas, com um 18 gols marcados e seis sofridos.

Nos últimos anos, o total de pontos para as equipes subirem foi de 62 pontos, mas, é claro, esse número pode variar de acordo com o desempenho dos times na competição. Nesta edição, a equipe de Paulo Pezzolano já conquistou mais da metade dos pontos "necessários" para isso.

Com isso, para conseguir o acesso, o Cruzeiro teria que conquistar, pelo menos, mais 30 pontos nas próximas 24 rodadas, isto é, pouco mais de um ponto por partida em 72 em disputa.

Com o aproveitamento de 81%, o time mineiro poderá garantir o acesso na 26ª rodada. Segundo a UFMG, nos próximos 36 pontos em disputa, caso o time mantenha o rendimento, fará 29 e chegará ao número de 63 para garantir o acesso. Vale lembrar, porém, que caso o aproveitamento das outras equipes mude, as projeções podem sofrer alterações.

Quais são as chances do Cruzeiro subir à Série A?

Cruzeiro EC

De acordo com os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que tradicionalmente faz prognósticos estatísticos para o futebol brasileiro, o Cruzeiro tem 96% de chances de classificação para a primeira divisão, além de 60,7% de chances de ser campeão da segunda divisão nesta temporada após 14 rodadas disputadas.

Qual o próximo jogo do Cruzeiro na Série B?

A Raposa volta a entrar em campo na próximo sexta-feira, 1 de julho, às 21h30 (de Brasília), contra o Vila Nova, atual último colocado da competição.

Campanha do Cruzeiro na Série B 2022 : 14 jogos, 11 vitórias, 1 empate, 2 derrotas.