Do que o Corinthians precisa para se classificar na Libertadores?

Alvinegro precisa vencer o Guaraní do Paraguai para se manter vivo na competição continental; decisão é na quarta-feira

O quer evitar mais um vexame na pré-Libertadores e busca a vaga na terceira fase da competição contra o Guaraní do nesta quarta-feira, em sua arena. A bola rola a partir das 21h30, do horário de Brasília.

O placar de 1 a 0 para o time paraguaio no jogo de ida obriga o Alvinegro a vencer a partida de volta por, pelo menos, dois gols de diferença para se classificar direto. Portanto, com 2 a 0, a vaga é corintiana. Caso o Guaraní marque um gol, obriga o time de Tiago Nunes a fazer três gols, no mínimo.

Veja quais as chances de classificação do Alvinegro!

QUAIS RESULTADOS DÃO A VAGA AO CORINTHIANS?



A derrota no Paraguai obriga o Corinthians a vencer a partida na Arena para continuar vivo na competição continental. Se ganhar por uma diferença de dois ou mais gols, o Corinthians avança para a terceira fase da pré-Libertadores. Caso o Corinthians ganhe por 1 a 0, a decisão irá para os pênaltis.

Vitórias corintianas por um gol de diferença, mas com gol do Guaraní (como 2 a 1, 3 a 2, etc) dão a vaga para o time paraguaio. Qualquer empate e qualquer vitória dos visitantes também eliminam o Corinthians.