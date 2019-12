Do que o Corinthians precisa para se classificar à Libertadores 2020?

O Alvinegro atualmente ocupa a 8ª posição, com 53 pontos e ainda sonha com vaga direta para a fase de grupos da competição sul-americana

A irregularidade inicial do no Campeonato Brasileiro 2019 indicava como seria o ano do clube no torneio: a equipe paulista venceu apenas cinco dos dez primeiro jogos da competição. Com atuações abaixo do esperado, demissões do treinador Fábio Carille e a insatisfação da torcida com a ausência de gols, o atual momento do Corinthians assimila-se a brigar por uma vaga na Libertadores 2020, seja na fase de grupos ou na pré.

Cinco times disputam as três vagas disponíveis para a pré-Libertadores e fase de grupos, são esses: (10º), (9º), Corinthians (8º) e (7º) e (6º). Vale lembrar que o sexto colocado garante vaga direta à fase de grupos, enquanto o sétimo e o oitavo vão disputar a pré-Libertadores.

Probabilidade de Libertadores

1º: - 100%

2º - 100%

3º - 100%

4º - 100%

5º -PR - 100%*

6º São Paulo - 100%

7º Internacional - 96,6%

8º Corinthians - 85,6%

9º Fortaleza - 9%

10º Goiás - 6,5%

Ainda que o São Paulo tenha garantido vaga à competição continental, o clube, último classificado na zona direta para a fase de grupo, matematicamente ainda pode perder a posição para o Internacional ou para o próprio Corinthians.

*Campeão da Copa do 2019, o Athletico garantiu vaga direta.

Próximos jogos

Ceará, Ceará (04/12/2019)

, São Paulo (08/12/2019)

O Corinthians tem um jogo em casa até o término da competição, na Arena. A última rodada, contra o Fluminense, pode representar a verdadeira decisão se a equipe não garantir antecipadamente a vaga para a Libertadores.

Olho nos adversários!

Apesar dos números, as exibições atuais do Corinthians não vêm inspirando tanta confiança nos fãs. Os paulistas, neste caso, já estão torcendo contra os concorrentes diretos na briga por uma vaga à Libertadores. Confira abaixo os próximos jogos dos rivais da Alvinegro.

São Paulo (6º, 57 pts)

Internacional, São Paulo (04/12/2019)

, Alagoas (08/12/2019)

Internacional (7º, 54 pts)

São Paulo, São Paulo (04/12/2019)

, Alegre (08/12/2019)

Fortaleza (9º, 49 pts)

Fluminense, Rio de Janeiro (04/12/2019)

, Ceará (08/12/2019)

Goiás (10º, 49 pts)