Do que o Brasil precisa para conseguir vaga na Olimpíada de Tóquio-2020

Com campanha abaixo do esperado, a seleção brasileira precisa ganhar da Argentina para só depender de si mesma

A situação da seleção brasileira no Pré-Olímpico não é nada boa, com grandes chances de não se classificar para Tóquio. Se na primeira fase o estava 100%, no quadrangular tem dois empates em dois jogos e uma campanha bem abaixo do esperado.

Para não depender do resultado do jogo entre e - que acontece antes do jogo do Brasil -, a seleção canarinha precisa ganhar da , que continua 100% no torneio, com seis vitórias em seis jogos, melhor defesa, melhor ataque e sem pressão nenhuma, já que já garantiu vaga para a Olimpíada.

Caso a outra partida termine em empate, o Brasil também só precisa empatar com a Argentina. Mas em caso de vitória ou da Colômbia ou do Uruguai, ganhar dos hermanos é imprescindível.

Com um empate e uma derrota cada, Colômbia e Uruguai - considerados os menos favoritos do quadrangular - tem um ponto, com vantagem dos uruguaios pelo número de gols marcados. O Brasil tem dois pontos e é o segundo colocado, atrás da Argentina com seis.

A seleção de André Jardine teve boa campanha na primeira fase do torneio, mas acabou tendo uma queda de rendimento que não era esperada. Com poucos gols marcados - apenas dois - e a defesa que continua sendo um problema, os brasileiros precisam, mais do que nunca, fazer um ótimo jogo para tentar ir à Tóquio para defender o título conquistado em 2016.