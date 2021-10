Do que o Botafogo precisa na Série B 2021 para subir à primeira divisão?

O Alvinegro ocupa a segunda posição na tabela da Série B e sonha com retorno à elite

Faltando sete rodadas para o término da edição 2021 da Série B, o torcedor do Botafogo já faz as contas pensando no acesso de volta à primeira divisão do nosso futebol.

No compromisso mais recente, o time treinado por Enderson Moreira teve boa atuação e venceu o Brusque por 3 a 0 dentro do Estádio Nilton Santos. Navarro, duas vezes, e Marco Antônio fizeram os gols do Alvinegro, que chegou a 55 pontos ocupando a segunda posição do certame. Hoje, a diferença botafoguense para o quinto colocado, CBR, é de cinco pontos.

Mas do que o Botafogo precisa para carimbar de vez o acesso para a primeira divisão?

É O GLORIOOOOOOOOOSOOOOO (voz do autor do terceiro gol da noite) 🔥⚽️ #VamosBOTAFOGO



📸 Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/7AwRRwMjyl — Botafogo F.R. (@Botafogo) October 21, 2021

Segundo dito pelo matemático Tristão Garcia, em matéria do GE, a pontuação-referência para garantir o acesso na Série B é de 64 pontos. Ou seja: o Botafogo precisaria somar nove pontos nos próximos sete compromissos – ou mais três vitórias.

Melhor mandante desta Série B, o Botafogo coincidentemente tem mais três partidas a serem disputadas como mandante no Rio de Janeiro – além do clássico contra o Vasco, pela 34ª rodada. Se vencer estas partidas como mandante, na teoria o Alvinegro já carimba seu retorno à elite.

Segundo os dados da UFMG, as chances de acesso do Botafogo são de 86,2%.

Próximos jogos do Botafogo na Série B