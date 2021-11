Do que o Barcelona precisa para se classificar na Champions League?

Indo para um confronto complicadíssimo diante do Bayern de Munique, pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões 2021/22, o Barcelona ainda sonha com a classificação para as oitavas de final da competição, mas precisará sair da fila contra os bávaros se quiser garantir sua vaga entre os 16 classificados.

A última vez que o Barça ficou de fora das oitavas de final da Champions League foi em 2000/01, quando terminou na terceira colocação de um grupo que também tinha Milan, Leeds (os dois classificados) e Besiktas - com o adendo de que o clube, em 2003/04, não conseguiu se classificar para o torneio e jogou a antiga Copa da Uefa, atual Liga Europa.

Assim, o time agora comandado por Xavi - e que teve Ronald Koeman durante boa parte da campanha - seca o Benfica e quer evitar algo que certamente entraria para a história do clube catalão... pelo lado negativo.

Compilamos, então, tudo o que pode acontecer na última rodada e que pode resultar na classificação - ou eliminação - do Barcelona na Liga dos Campeões da Uefa 2021/22. Confira!

Quais resultados classificam o Barcelona na Champions League?

A situação não é muito complexa: com sete pontos e na segunda colocação, o Barcelona vai para a última rodada precisando apenas de uma vitória simples para garantir a vaga nas oitavas.

O problema é que o adversário é o poderoso Bayern de Munique, algoz dos catalães nas últimas temporadas da competição. Do outro lado, ainda pode se classificar caso o Benfica não consiga derrotar o já eliminado Dínamo de Kiev:

Vitória do Barcelona contra o Bayern: classificado para as oitavas;

classificado para as oitavas; Empate entre Barcelona e Bayern: se classifica com empate ou derrota do Benifca contra Dínamo de Kiev;

se classifica com empate ou derrota do Benifca contra Dínamo de Kiev; Derrota do Barcelona contra o Bayern: se classifica com empate ou derrota do Benfica contra Dínamo de Kiev.

Ainda que o Benfica só consiga chegar até oito pontos, mesmo número que o Barça alcançará com um empate, terá necessariamente a vantagem nos critérios de desempate. Isso porque o primeiro critério é o confronto direto: o time português bateu o Barcelona no Estádio da Luz por 3 a 0 e empatou no Camp Nou, conquistando quatro pontos contra apenas um dos catalães no "tira-teima".