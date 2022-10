Do que o Barcelona precisa para evitar eliminação na Liga dos Campeões?

Culés empataram com a Inter de Milão e perderam chance de empatar em pontos com italianos na última rodada do torneio; três pontos separam equipes

São cinco conquistas de Uefa Champions League na história do Barcelona e apenas em quatro oportunidades foi eliminado na fase de grupos da competição. Nesta temporada, porém, a equipe catalã corre sérios riscos de ser "bi eliminado" pelo segundo ano consecutivo neste momento do torneio.

Na última temporada, o Barça acabou ficando na terceira posição e foi eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões pela quarta vez na história. Na ocasião, Bayern de Munique e Benfica ficaram em sua frente, enquanto o último do Grupo E foi o Dínamo de Kiev.

Para este ano, uma situação parecida: o Bayern é o primeiro colocado do Grupo C, do Barça, e logo atrás vem a Inter de Milão. Na terceira colocação está o Barcelona, com três pontos de diferença da equipe italiana e, na lanterna, o Viktoria Plzen, da República Tcheca, com quatro derrotas em quatro partidas disputadas.

O que precisa acontecer para o Barcelona se classificar para as oitavas da Champions 2022/23?

Getty

Até o fim da quarta rodada desta edição da Uefa Champions League, o Barça somou apenas quatro pontos conquistados nas quatro partidas que disputou. Ou seja, a equipe venceu apenas uma vez, contra o Viktoria Plzen, e empatou em outra oportunidade, com a Inter.

Com dois jogos restantes, o Barça precisa vencer ao menos uma das partidas e empatar outra, para que atinja os oito pontos e ultrapasse a Inter de Milão. Para isso, os italianos são obrigados a perder as duas partidas, caso contrário, o Barça está oficialmente fora da Champions. Veja a tabela do Grupo C antes da disputa da quinta rodada:

Equipe Jogos Pontuação Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols Bayern de Munique 4 12 4 0 0 13 2 11 Inter de Milão 4 7 2 1 1 6 5 1 Barcelona 4 4 1 1 2 8 7 1 Viktoria Plzen 4 0 0 0 4 3 16 -13

Pelos critérios de desempate da Champions, mesmo que o Barça e a Inter empatem em pontos, a equipe italiana se classifica. Isso porque, como foram dois jogos entre as duas equipes e em um deles a Internazionale saiu como vencedora, por 1 a 0, o saldo de gols do Barcelona ficará abaixo quando considerados os jogos dos times em questão. O outro embate terminou em 3 a 3.

Se, por acaso, Inter e Barça tivessem empatado as duas partidas entre si, ou tivessem conquistado vitórias pelos mesmos placares (1 a 0 para os italianos e 1 a 0 para o Barcelona, por exemplo), os critérios de desempate seriam outros.

Getty Images

O Barcelona precisa torcer para que a Inter perca os dois confrontos que faltam, contra Viktoria Plzen e Bayern, respectivamente. Assim, o Barça precisa pelo menos de uma vitória e um empate para ultrapassar a equipe italiana e não cair na fase de grupos da Champions League novamente.

A Inter enfrenta a equipe da República Tcheca jogando em casa e o Barça joga contra o Bayern de Munique no Camp Nou, dois duelos que acontecem nesta quarta-feira (26). Quando o clube da Catalunha começar a partida, às 16h (de Brasília), já saberá seu destino entre classificado ou desclassificado, pois a partida dos italianos será às 13h45 (de Brasília). A vida do gigante espanhol nunca foi tão complicada.