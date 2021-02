Do que o Bahia precisa para não ser rebaixado à Série B do Brasileirão?

O Tricolor pode se livrar das chances de queda ainda na 37ª rodada, mas depende de combinação de resultados

A reta final do Campeonato Brasileiro está pegando fogo. Além da disputa pelo título, as últimas rodadas também têm brigas na parte de baixo da tabela, com os times que lutam contra o rebaixamento. Um deles é o Bahia, que pode se livrar da queda ainda na 37ª rodada.

O Tricolor, que hoje é treinado por Dado Cavalcanti, entra na penúltima rodada ocupando a 16ª posição, a primeira fora da zona do rebaixamento, com apenas um ponto de vantagem em relação ao Vasco, time que abre o Z4. O risco de queda, segundo o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, é de 39%.

O confronto “direto” contra o Fortaleza, 15º colocado, pela penúltima rodada, pode livrar o Bahia de vez do risco de queda. O Tricolor, porém, depende de uma combinação de resultados para isso, e não só de si mesmo. Mesmo que saia do Castelão com a vitória, os resultados de Vasco e Goiás não podem ser positivos.

Do que o Bahia precisa para não ser rebaixado?

Com duas vitórias nos dois jogos restantes, o Bahia escapa do rebaixamento, independentemente dos adversários. Uma vitória e um empate exigem que Vasco ou Goiás, os dois times que estão brigando com o Bahia, não conquistem os seis pontos que têm a disputar - sendo que o último jogo é confronto direto entre os dois.

Se conquistar dois pontos nas rodadas restantes, o Bahia precisa que o Cruz-Maltino não vença nenhum de seus jogos ou que o Esmeraldino não conquiste os seis pontos. No caso de conseguir apenas um ponto ou nenhum, o Tricolor precisa que o Vasco não pontue ou que o Goiás alcance, no máximo, dois empates.

Para ir à última rodada livre do risco de rebaixamento, o Bahia não depende só de si. Mesmo com a vitória neste sábado (20), contra o Fortaleza, o Tricolor precisa que os adversários não vençam seus jogos no domingo (21) - o Vasco encara o Corinthians e o Goiás enfrenta o Red Bull Bragantino.

Os cenários para a 37ª rodada são os seguintes:

Vencer o Fortaleza e torcer para que Vasco e Goiás não vençam - desta forma se livra já na 37ª rodada;

Empatar e torcer para que Vasco não vença e Goiás não vença por mais de quatro gols - neste caso a decisão fica para a última rodada;

Perder e torcer contra Vasco e Goiás - a decisão também fica para a última rodada.

Veja os jogos restantes do trio que briga contra o rebaixamento Campeonato Brasileiro: