Do que o Atlético-MG precisa para ser campeão do Mineiro 2020?

Galo saiu em vantagem na final estadual ao vencer o Tombense por 2 a 1 nesta quarta-feira, 26

O está muito próximo de conquistar mais um título estadual. O venceu a partida de ida da final estadual contra o Tombense por 2 a 1 e agora pode empatar o jogo de volta para conquistar o 45º título do .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em um ano atípico, o campeonato teve as datas desmembradas devido à pandemia do novo coronavírus, principalmente pelo retorno do Brasileirão e da Copa do . O estadual de Minas Gerais conhecerá no próximo domingo, 30, o campeão de 2020. No Mineirão, o Tombense será o mandante contra o Atlético no último jogo da competição.

Mais times

No primeiro jogo, o Tombense até saiu na frente com gol de Rubens. Porém, o Atlético virou a partida com gols de Eduardo Sasha e Keno, já nos acréscimos.

Quais resultados dão o título para o Atlético-MG?

Mais artigos abaixo

A vantagem de 2 a 1 construída no primeiro jogo dá ao Atlético o direito de empatar no domingo que ainda assim será campeão estadual. Qualquer vitória também dá o título ao Galo.

O título escapa das mão do Galo com qualquer vitória do Tombense, até mesmo uma vitória simples por 1 a 0. Por ter a melhor campanha, o time da cidade de Tombos tem a vantagem caso o agregado dos placares fique empatado.