Do portal do Marrocos... Deschamps faz história na Copa do Mundo com um número impressionante

Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, deixou sua marca em um feito histórico, ao levar os “Gositos” às semifinais da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva.

A seleção francesa conquistou uma vitória importante sobre o Marrocos, por 2 a 0, na quinta-feira, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

De acordo com a rede de estatísticas de futebol “Squawka”, Deschamps se tornou o segundo técnico a chegar às semifinais da Copa do Mundo em três ocasiões, atrás apenas do brasileiro Luiz Felipe Scolari.

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Scolari já havia conseguido isso em três ocasiões anteriores: duas vezes com o Brasil, em 2002 e 2014, e uma vez com a Portugal.

Já Deschamps chegou às semifinais em 2018 e levou os Bleus ao título; depois, conseguiu repetir o feito na última edição, em 2022, terminando como vice-campeão, antes de chegar à semifinal pela terceira vez consecutiva.

Vale lembrar que a seleção francesa enfrentará o vencedor da partida entre Espanha e Bélgica, marcada para esta noite de sexta-feira.



