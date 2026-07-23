O espanhol Rodri, médio do Manchester City, prepara-se para ser submetido a uma cirurgia para tratar uma lesão nas costas, o que levanta grandes dúvidas sobre a sua participação no início da temporada 2026-2027.

O capitão da Espanha tinha regressado da sua participação internacional depois de ter conduzido a seleção do seu país à conquista do Mundial de 2026 e de ter recebido o prémio de melhor jogador do torneio, mas o Manchester City enfrenta agora um longo período sem o seu pilar fundamental.

Segundo o jornal "The Athletic", Rodri vai ser submetido a uma cirurgia para tratar uma lesão nas costas, sem que tenha sido definida uma data clara para a sua recuperação.

Esta lesão é um duro golpe para o italiano Enzo Maresca, o novo treinador do Manchester City, que tem agora de se preparar para o arranque da nova temporada sem a sua estrela influente.

As lesões físicas afetaram a participação de Rodri no seu clube desde que sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior em setembro de 2024, o que o levou a falhar a maioria dos jogos da temporada 2024-2025.

Problemas posteriores nos tendões do joelho e na coxa também limitaram as suas participações a apenas 33 jogos, dos quais 17 como titular na Premier League na temporada passada.

Isto contrasta de forma flagrante com o papel central desempenhado pelo vencedor da Bola de Ouro em 2024 durante a temporada 2022-2023, quando marcou o golo da vitória na final da Liga dos Campeões frente ao Inter de Milão, conquistando um tríplete histórico.

Independentemente dos seus contratempos físicos, o futuro do jogador espanhol no Etihad Stadium enfrenta especulações crescentes, faltando apenas um ano para o final do seu contrato.

Prevê-se a realização de conversações para a renovação do contrato após o Mundial, mas Rodri não demonstrou até agora qualquer vontade de prolongar a sua estadia, em meio a tentativas por parte do Real Madrid de o contratar, segundo vários relatos da imprensa.

Contudo, estes desenvolvimentos e a ausência de uma data clara para o regresso da estrela espanhola poderão levar o Real Madrid a desistir do negócio, pelo menos no presente verão.