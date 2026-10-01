Do pedido de desculpas secreto à traição: amigo de Cristiano Ronaldo revela os bastidores da explosão da crise de Jesus

Edu Aguirre, famoso jornalista espanhol e um dos amigos mais próximos de Cristiano Ronaldo, revelou o motivo da saída de CR7 da concentração da seleção de Portugal, indicando que ele se sentiu traído.

Ronaldo havia deixado a concentração de Portugal, nesta quarta-feira, horas após as declarações de Jorge Jesus, treinador da seleção portuguesa, nas quais afirmou não haver qualquer problema com o capitão da equipe.

A crise começou quando Ronaldo ficou no banco de reservas de Portugal durante toda a última partida contra a Noruega, que terminou com vitória da seleção portuguesa (2 a 1), o que provocou o descontentamento do capitão do Al-Nassr saudita.

Cristiano Ronaldo recusou-se a participar dos treinos após a partida contra a Noruega, mas teve uma reunião com Jesus, e parecia que as coisas haviam se acalmado entre os dois, antes de o treinador afirmar na coletiva de imprensa anterior ao jogo contra a Dinamarca que nenhum jogador mudaria suas ideias, nem qualquer outra pessoa no futebol, o que levou CR7 a deixar a concentração de Portugal.

Por sua vez, Edu Aguirre revelou os bastidores da crise, afirmando em entrevista ao programa "El Chiringuito" que Jesus traiu Cristiano Ronaldo, indicando que o treinador pediu desculpas ao capitão e prometeu pedir desculpas novamente na coletiva de imprensa de quarta-feira, antes do jogo contra a Dinamarca, mas preferiu se mostrar forte e descumpriu sua promessa.

O amigo de Ronaldo acrescentou, segundo noticiou o jornal português "Record": "Houve uma reunião na noite de terça-feira, entre o presidente da federação, o treinador e Cristiano. E Jesus pediu desculpas a Cristiano por tê-lo ignorado, fazendo-o realizar aquecimentos durante 30 minutos diante da Noruega, mas não o colocou na partida. E não se limitou a pedir desculpas em privado, mas também prometeu pedir desculpas publicamente e reconhecer o seu erro diante de todos".

E prosseguiu: "Essa foi a promessa de Jesus a Cristiano. Depois foi à coletiva de imprensa e disparou uma série de mentiras nas quais ninguém acreditou. Por isso Cristiano explodiu de raiva, porque se sentiu traído. Não há outra explicação".

E explicou: "É simples assim. O seu treinador vem até você em privado e diz: 'Olha, foi assim que aconteceu, você me entende, tudo bem, não agi bem na situação, estamos juntos nisso, me desculpe. Se houver uma coletiva de imprensa, vou esclarecer tudo, vou pedir desculpas, não se preocupe, tudo vai ficar bem, tudo será resolvido.' E depois vai à coletiva de imprensa 12 horas depois e deixa Cristiano exatamente como estava... e pior ainda, você age com dureza e diz que é você o responsável e que Cristiano é apenas mais um jogador. Vá para casa e siga em frente. Por isso eu digo: é uma traição".







