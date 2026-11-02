"Do paraíso do Barcelona ao inferno de Manchester": como o retorno de Rashford se transformou em um verdadeiro pesadelo?

O retorno de Marcus Rashford à sua terra natal não ocorreu conforme o planejado, pelo menos até agora. Após o fim de seu período de empréstimo ao Barcelona, onde brilhou e registrou números expressivos, o atacante inglês voltou ao Manchester United depois que o clube catalão não conseguiu acionar a cláusula de compra.

Ainda assim, seu início de temporada foi, no mínimo, decepcionante, e essa situação pode ser compreendida diante das circunstâncias difíceis que o próprio Manchester United atravessa, apresentando um desempenho muito abaixo do esperado para um clube com sua história e seus recursos financeiros.

E, segundo o jornal "Sport", Rashford continua incapaz de provocar qualquer mudança ou de contribuir para a melhora da dinâmica da equipe.

Os números refletem o sofrimento do atacante inglês no início da temporada. Rashford disputou 502 minutos em oito partidas e não marcou nenhum gol nem deu nenhuma assistência.

Essas estatísticas contrastam fortemente com as expectativas depositadas nele, e agora se agravaram por causa de uma nova lesão.

O atacante sofre de um problema crônico no quadril, o que preocupou o Manchester United. Segundo relatos da Inglaterra, Rashford convive com esse problema desde o início de outubro, o que o obrigou a ficar de fora de várias partidas recentemente e começou a levantar questionamentos sobre sua participação nas próximas semanas.

Um dos aspectos mais preocupantes é a ausência de uma data definida para seu retorno. Embora alguns relatos apontem a próxima partida europeia (contra a Roma) como uma possível oportunidade para seu regresso ao campo, a lesão no quadril se tornou mais uma dor de cabeça para Rashford em uma temporada que não começou como ele esperava.

Mas a situação no Manchester United é crítica. O futuro de seu treinador, Michael Carrick, começou a gerar dúvidas, e essa incerteza pode afetar também Rashford.

Não se pode esquecer que Carrick foi um dos principais apoiadores do retorno do atacante inglês e uma figura central na tarefa de incutir confiança nele e lhe conceder um papel de destaque na equipe. Portanto, qualquer possível mudança no banco de reservas significa também a perda de um de seus maiores defensores dentro do clube.

Assim, o futuro de Rashford voltou a ficar incerto. Entre os problemas físicos, a queda de rendimento e a incerteza que envolve o banco de reservas da equipe, o atacante inglês enfrenta uma situação extremamente difícil.

O que deveria ser uma nova oportunidade para recuperar seu melhor nível e se afirmar novamente no Manchester United ameaça se transformar em mais um capítulo complicado.