Do milagre de Zidane ao império de Enrique: como os dois treinadores se encontraram no trono da Europa?

Em mais uma noite de futebol, desta vez em Salzburgo, o espanhol Luis Enrique provou que não acredita em acasos ou em fenômenos passageiros no mundo do esporte bretão, após conquistar mais um título com o gigante francês Paris Saint-Germain.

O Paris Saint-Germain sagrou-se campeão da Supercopa da Europa pela segunda temporada consecutiva, após vencer o inglês Aston Villa por 2 a 1, na partida disputada na noite desta quarta-feira, no estádio Red Bull Arena, em Salzburgo, na Áustria.

Com isso, Enrique somou o segundo título do PSG na competição, consolidando um domínio parisiense continental sucessivo e colocando seu nome ao lado das lendas da direção técnica no Velho Continente, tendo à frente o francês Zinedine Zidane.

Esta vitória não é apenas mais uma taça a se juntar às vitrines do Parque dos Príncipes, mas sim o anúncio oficial da formação de uma "era excepcional" na Europa, que traz de volta à memória a famosa era de domínio madrilenho sob o comando de Zinedine Zidane (2016-2018), na qual conquistou 3 títulos consecutivos da Liga dos Campeões, além de dois títulos consecutivos da Supercopa da Europa.

Das individualidades ao sistema coletivo de aço

O verdadeiro sucesso na trajetória de Enrique reside na maneira como ele construiu essa glória. Quando Zinedine Zidane assumiu as rédeas do Real Madrid em janeiro de 2016, sucedendo Rafa Benítez, encontrou um elenco completo em todas as suas partes e repleto de estrelas, tendo à frente Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema, Toni Kroos e Luka Modric.

A genialidade de Zidane naquele momento consistiu na "gestão das estrelas", na imposição da tranquilidade psicológica e em colocar o interesse do time em primeiro lugar, para que os êxitos se concretizassem em seguida.

De maneira totalmente oposta, Enrique assumiu o Paris Saint-Germain no verão de 2023, em meio aos escombros de um projeto de grandes estrelas, após o fim da era de nomes do porte de Lionel Messi e Neymar da Silva, e, posteriormente, Kylian Mbappé.

Enrique não fugiu da responsabilidade; ao contrário, aproveitou a saída dos "artilheiros" para construir um sistema coletivo rígido, baseado na pressão alta e no compromisso tático absoluto, transformando o Paris de um time apoiado em soluções individuais em uma máquina implacável.

O milagre de Zidane e o sonho de Enrique

Na história recente do futebol europeu, Zidane escreveu história ao conduzir o Real Madrid ao título da Liga dos Campeões da Europa em três edições consecutivas (2016, 2017 e 2018).

E Enrique veio para reviver esse conceito milagroso de novo na França; conduziu o Paris Saint-Germain ao título da Liga dos Campeões em duas edições consecutivas (2025 e 2026), após uma epopeia tática na qual eliminou os grandes do continente, sendo o último deles o Arsenal na final.

Não é nada fácil dar a um time que chegou ao topo continental duas vezes consecutivas grandes motivações para disputar uma partida como a Supercopa da Europa, no início da temporada, com toda a força.

E aqui se destaca a forte personalidade de liderança dos treinadores. Assim como Zidane cultivava a cultura da reação e do desafio rigoroso em seus jogadores até o último minuto, o Paris Saint-Germain, com Enrique, demonstrou solidez e capacidade excepcional de conduzir os confrontos decisivos e de lidar com as pressões dos grandes jogos com a mesma eficácia.





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Império dos números: Enrique disputa espaço com Zidane

Com a Supercopa da Europa desta noite, Enrique não fica apenas no limite de igualar as conquistas parisienses, mas entra no reduto histórico das lendas dos treinadores na Europa.

Enrique já havia chegado ao terceiro título da Liga dos Campeões da Europa em sua carreira como técnico: com o Barcelona em 2015 e com o Paris em 2025 e 2026, igualando a marca de Zinedine Zidane, Pep Guardiola e Bob Paisley.

Enrique também se juntou à lista dos treinadores que mantiveram os títulos da Supercopa da Europa e da Liga dos Campeões em anos consecutivos, ao lado de Arrigo Sacchi e Zinedine Zidane.

A personalidade de ferro e a superação das pressões da imprensa

A semelhança mais profunda entre Zidane e Enrique se materializa na tranquilidade e no controle sob pressão. Zidane lidava com a imprensa com uma calma que absorvia todas as crises, enquanto Enrique lida com a difícil imprensa francesa com uma personalidade firme que não recua.

Entre a gestão inteligente de Zidane do orgulho das estrelas e o desenvolvimento do equilíbrio tático, e a revolução total de Enrique na construção de um time sem grandes nomes, o treinador espanhol provou nesta noite que o domínio do Paris não é mais um fenômeno passageiro, mas sim um império futebolístico sustentável que enraizou uma cultura de vitória, confirmando que "Zizou" não canta mais sozinho no céu do Velho Continente.