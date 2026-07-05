Do mesmo calibre dos grandes... Como Mbappé assumiu o legado de Messi na epopeia contra o Paraguai?

Há jogadores que fazem a diferença com suas habilidades e outros que mudam o rumo das partidas com sua personalidade; já Kylian Mbappé parece ter chegado ao ponto em que combina as duas coisas.

Em cada partida que disputa pela seleção da França durante a Copa do Mundo de 2026, ele prova que o torneio gira em torno dele tanto quanto gira em torno da seleção de seu país, e que é o principal candidato a conquistar o ouro da Copa do Mundo se continuar seguindo o mesmo caminho.

Contra o Paraguai, o desafio não foi apenas técnico, pois o adversário entrou em campo com um estilo baseado na força física e nos contatos constantes, na tentativa de tirar os franceses do ritmo da partida e forçá-los a perder a concentração.

No meio dessa batalha, Mbappé esteve presente mais como capitão do que como mero artilheiro; ele não foi apenas o jogador que corria atrás da bola, mas sim o cérebro que lia o jogo e a personalidade que conduzia os detalhes psicológicos antes mesmo dos técnicos, confirmando que sua maturidade evoluiu na mesma velocidade que seu talento.

Um capitão que sabe quando sorrir... e quando se transformar em guerreiro

Durante todo o jogo, os jogadores do Paraguai tentaram provocar Mbappé de todas as maneiras possíveis, desde entradas duras até discussões verbais, mas o capitão da França lidou com a situação com uma calma calculada.

Ele não se envolveu em confrontos diretos que pudessem lhe custar um cartão ou afetar sua equipe, mas, por outro lado, não deu aos adversários a sensação de que haviam conseguido o que queriam. Seus sorrisos irônicos, seus olhares e suas respostas concisas fizeram parte de uma batalha psicológica que ele venceu antes mesmo de decidir a partida com o gol da vitória.

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E após o apito final, o cenário não mudou muito. Ele comemorou com grande confiança, enquanto seus adversários continuavam protestando e demonstrando raiva — uma imagem que reflete um jogador que passou a perceber que controlar os nervos é tão importante quanto controlar a bola.

Essa versão de Mbappé difere muito do jogador que o mundo conheceu anos atrás; ele não reage mais com base em suas emoções, mas suas respostas tornaram-se mais inteligentes e impactantes.

Declarações que revelam a personalidade do campeão

Após a partida, Mbappé não se escondeu atrás das habituais frases diplomáticas, mas falou com a confiança de um capitão que defende sua equipe.

Ele afirmou que os jogadores do Paraguai tentaram arrastar a França para uma partida baseada na força e nos choques físicos, acrescentando que a seleção francesa é capaz de vencer com qualquer estilo que a partida impor, mesmo que tenha de travar uma batalha “suja”.

Essas declarações não foram apenas uma resposta ao adversário, mas uma mensagem para as demais seleções de que a França não é apenas uma equipe que sabe jogar bonito, mas também possui a capacidade de vencer em partidas complexas.

E quando esse discurso vem do astro do time titular, ele reflete a personalidade de um capitão que sabe quando falar, como elevar o ânimo dos companheiros e, ao mesmo tempo, enviar mensagens claras aos adversários.

O outro lado... Quando Mbappé seguiu os passos de Messi

Se a Copa do Mundo do Catar de 2022 testemunhou o nascimento de uma versão diferente de Lionel Messi, a Copa do Mundo de 2026 parece estar testemunhando a mesma transformação em relação a Kylian Mbappé.

No Catar, Messi não foi aquele jogador tranquilo que se contentava em criar jogadas e marcar gols; ele demonstrou uma personalidade agressiva, especialmente na partida contra a Holanda nas quartas de final, e entrou em confrontos psicológicos e verbais com o adversário, pois percebeu que os grandes torneios não são decididos apenas pela habilidade, mas também pela personalidade.

Hoje, parece que Mbappé está seguindo o mesmo caminho: ele não perdeu a calma, mas mostrou um lado mais forte e firme quando a partida exigiu isso, e lidou com as provocações da maneira que mais beneficiava sua equipe, antes de decidir o jogo com um gol que levou a França à próxima fase.

Não se trata apenas de uma nova versão de Mbappé, mas de uma versão mais completa, que sabe quando atacar, quando ficar em silêncio, quando responder e quando se contentar em deixar que o placar fale por si.

Por isso, se a França continuar sua trajetória rumo ao título, não será surpresa que Mbappé domine todos os prêmios individuais do torneio, pois, até agora, ele não está apenas apresentando seu melhor nível técnico, mas também demonstrando a personalidade dos campeões que escrevem a história da Copa do Mundo.