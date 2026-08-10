O título de artilheiro da Europa volta ao Bayern de Munique, graças ao seu atacante inglês Harry Kane, que foi coroado com a Chuteira de Ouro europeia da temporada 2025/2026 pela segunda vez em sua carreira.

O clube bávaro anunciou que Kane receberá o prêmio em uma cerimônia oficial que será realizada no museu do clube no dia 19 de agosto deste ano, depois de garantir o título ao marcar 36 gols no Campeonato Alemão, o mesmo número que lhe rendeu o prêmio em 2024.

Com esse feito, o capitão da seleção inglesa se junta a uma lista seleta de jogadores que conquistaram a Chuteira de Ouro duas vezes, e apenas a dupla Lionel Messi e Cristiano Ronaldo o superam nesse quesito.

A nova conquista vem para confirmar a temporada excepcional que Kane vem realizando, o que também o tornou um dos principais candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo concedido pela Federação Internacional de Futebol, a Fifa, deste ano.

Herbert Hainer, presidente do Bayern de Munique, elogiou o feito do atacante da equipe, afirmando: "Harry Kane é uma das lendas do ataque, assim como Gerd Müller e Karl-Heinz Rummenigge, e ele deu continuidade a esse legado goleador até hoje, elevando o papel do atacante a um novo patamar. Ele é como uma luz que ilumina o caminho para sua equipe dentro e fora de campo, porque sempre lidera com uma personalidade forte e espírito coletivo".

Por sua vez, Jan-Christian Dreesen, CEO do clube, disse: "Quando Harry Kane joga, o mundo inteiro acompanha. Ele elevou o Bayern de Munique e o Campeonato Alemão a um novo patamar. Ao contrário do habitual entre os atacantes, Kane coloca sua responsabilidade com a equipe antes de seu sucesso pessoal, pois sempre pensa em seus companheiros. Seu comportamento, suas habilidades e sua personalidade fazem dele o atacante mais completo de sua geração".

Max Eberl, membro da diretoria para assuntos esportivos, acrescentou: "Harry não é apenas um artilheiro habilidoso, mas também um mestre dos momentos invisíveis, pois grande parte do que torna seu desempenho excepcional está em coisas que não se veem, como seu tempo de bola, sua percepção dos companheiros e sua capacidade de criar espaços. Seus gols são o resultado final, mas por trás deles há uma base sólida de inteligência de jogo, espírito de equipe e trabalho incansável".