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Do legado de Maradona à parceria com Yamal: astro do Barcelona revela os bastidores do número 38

L. Yamal
D. Maradona
F. Lopez
Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
La Liga
Espanha
Argentina

Fermín López fala sobre igualar o recorde da lenda e sua sintonia com o "melhor jogador"

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Fermín López, meia do Barcelona, destacou sua felicidade por igualar o número de gols da lenda argentina Diego Armando Maradona com a camisa do clube catalão, mas ressaltou, ao mesmo tempo, que recusa comparar-se a um dos maiores jogadores da história do futebol.

Fermín disse, em declarações ao jornal "Mundo Deportivo", que chegou a 38 gols pela equipe principal do Barcelona, o mesmo número que Maradona marcou pelo clube, acrescentando: "Não posso me comparar a um jogador como Maradona, cada jogador tem o seu caminho, mas estou muito feliz por ter conseguido igualar o número de gols de um jogador como ele. Espero marcar mais".

Fermín, de 23 anos, soma 38 gols e 36 assistências com a equipe principal do Barcelona, pela qual disputou 150 partidas, e se prepara para chegar à sua 100ª aparição no Campeonato Espanhol no confronto diante do Atlético de Madrid, na noite de amanhã, domingo.

Fermín revela o segredo de sua eficiência goleadora

Sobre o motivo de sua capacidade de chegar ao gol com essa frequência, Fermín explicou que seu estilo ofensivo se deve à natureza de sua personalidade dentro de campo desde a infância.

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08 de nov. de 2026

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Ele disse: "Minha característica mais importante é que jogo de forma muito direta, e desde pequeno tenho essas características e essa mentalidade que sempre me empurra para a frente, em direção ao gol, pensando em marcar e em criar oportunidades".

E acrescentou: "Isso é algo que existe dentro de mim, e continuo a desenvolvê-lo com o passar do tempo, mas se tivesse que escolher uma única característica, diria que sou um jogador direto".

Apesar de ter 36 assistências, Fermín afirmou que marcar segue sendo sua opção preferida, dizendo: "Prefiro marcar, sinceramente. No fim das contas, dar assistências também ajuda a equipe, porque você faz seus companheiros marcarem e isso te dá uma sensação de felicidade por ter feito algo pela equipe, mas eu prefiro os gols".

7 assistências e 6 gols: Fermín recusa revelar sua meta

Sobre seus números na temporada atual, Fermín apontou que marcou 6 gols e deu outras 7 assistências, mas recusou revelar o número que pretende atingir até o fim da temporada.

Ele disse: "Não quero dizer, para não dar azar".

E, quando questionado novamente sobre se havia estabelecido uma meta numérica para si mesmo, respondeu: "Sim, tento estabelecer uma meta para mim, mas sem muita pressão, sinceramente".

Fermín: Lamine Yamal é o melhor, e nos conhecemos 100%

Fermín falou sobre sua relação especial com o companheiro Lamine Yamal, depois que este elogiou recentemente o conforto que sente ao jogar ao lado do meia, por causa dos espaços que ele lhe abre e do grande entrosamento entre os dois.

Fermín disse: "Isso significa muito para mim, porque, para mim, ele é o melhor, e que um jogador assim se sinta à vontade comigo, e que tenhamos essa relação e essa conexão, é algo importante para mim e também para a equipe".

O jogador do Barcelona revelou que sua relação com Lamine remonta aos anos de infância, o que explica o grande entrosamento entre os dois dentro de campo.

Ele disse: "Conheço o Lamine desde que éramos pequenos, e quando você tem um amigo fora de campo, também tem essa relação, e dentro de campo as coisas ficam mais fáceis. Você o conhece por completo, e acho que eu e ele nos conhecemos 100%".

Fermín encerrou sua fala sobre a parceria com Lamine Yamal dizendo: "É isso que tentamos fazer dentro de campo, e estou muito feliz por jogar com ele, porque, de fato, ele é o melhor".

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