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O goleiro do Liverpool Alisson Becker minimizou sua assistência para Alexander Isak contra o Club Brugge e elogiou a finalização do atacante. Prestes a fazer sua 350ª partida pelo clube no clássico de Merseyside contra o Everton, no domingo, o brasileiro soma um gol e quatro assistências pelo Liverpool.

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Alisson acrescenta assistência na Champions League à sua marca pelo Liverpool

O goleiro do Liverpool Alisson Becker voltou a contribuir no ataque na vitória por 3 a 0 fora de casa sobre o Club Brugge, pela Champions League, na quinta-feira. Um lançamento longo e preciso seu encontrou Alexander Isak, que marcou o terceiro gol. Foi a primeira assistência de Alisson em competições europeias e a quarta de sua carreira profissional. Ele também tem um gol, todas essas participações pelo Liverpool.

Em entrevista no AXA Training Centre, na sexta-feira, antes de sua 350ª partida pelo clube, no 249º clássico de Merseyside contra o Everton, no domingo, Alisson preferiu elogiar a jogada individual de Isak a destacar o próprio lançamento.

“A assistência foi o menos importante!”

Alisson contou que já havia percebido espaços atrás da defesa do Brugge durante a partida, mas atribuiu o mérito do gol ao giro e à finalização de Isak após o lançamento.

“É importante. Não é o mais importante, mas, claro, é muito bom”, disse Alisson ao Liverpoolfc.com. “É bom para mim, pessoalmente, mas é ótimo contribuir com o time e com os atacantes, com o Alex, para que eles continuem marcando o máximo de gols possível. Tentei algumas vezes durante a partida, havia a oportunidade. Fico feliz por ter conseguido chutar bem a bola, e o Alex fez o resto sozinho. Foi um golaço. A assistência foi o menos [importante] nesse gol! Acho que a finalização... o giro, a finalização foram ótimos.”

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Os gols e as assistências de Alisson Becker pelo Liverpool

Antes da jogada com Isak na Bélgica, Alisson já havia se destacado por lances decisivos no ataque: deu três assistências para Mohamed Salah na Premier League e marcou um inesquecível gol de cabeça nos acréscimos contra o West Bromwich Albion.

Gol contra o West Bromwich Albion (16 de maio de 2021, Premier League): Marcou de cabeça aos 95 minutos, após escanteio cobrado por Trent Alexander-Arnold, para garantir a vitória por 2 a 1. Tornou-se o primeiro goleiro da história do Liverpool a marcar em uma partida oficial.

Marcou de cabeça aos 95 minutos, após escanteio cobrado por Trent Alexander-Arnold, para garantir a vitória por 2 a 1. Tornou-se o primeiro goleiro da história do Liverpool a marcar em uma partida oficial. Assistência contra o Manchester United (janeiro de 2020, Premier League): Lançou a bola de sua própria área em um contra-ataque no fim da partida para Mohamed Salah fechar a vitória por 2 a 0.

Lançou a bola de sua própria área em um contra-ataque no fim da partida para Mohamed Salah fechar a vitória por 2 a 0. Assistência contra o Norwich City (fevereiro de 2022, Premier League): Deu um tiro de meta longo diretamente para Salah, que confirmou a vitória por 3 a 1.

Deu um tiro de meta longo diretamente para Salah, que confirmou a vitória por 3 a 1. Assistência contra o Manchester City (16 de outubro de 2022, Premier League): Recolocou a bola em jogo rapidamente, surpreendendo a defesa do City e deixando Salah livre para marcar o gol da vitória por 1 a 0.

Recolocou a bola em jogo rapidamente, surpreendendo a defesa do City e deixando Salah livre para marcar o gol da vitória por 1 a 0. Assistência contra o Club Brugge (26 de novembro de 2026, Champions League): Encontrou Alexander Isak com um passe longo para o terceiro gol do Liverpool na vitória por 3 a 0 fora de casa.

Jogos sem sofrer gols e a marca de 350 partidas no Goodison Park

Além de seus lances no ataque, o ex-jogador do SC Internacional ressaltou que sua principal prioridade continua sendo não sofrer gols e manter a disciplina defensiva coletiva. O Liverpool busca a quarta vitória consecutiva no clássico de Merseyside contra o Everton, no domingo, após passar dois jogos seguidos sem sofrer gols.

“Como goleiro, valorizo muito os jogos sem sofrer gols”, acrescentou Alisson. “Você não quer ficar de fora de jogos assim. Quer participar deles, e fico feliz por estar em condições e à disposição para jogar, contribuir e dar tudo pelo time e pelos torcedores.”