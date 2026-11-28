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O goleiro do Liverpool Alisson Becker minimizou sua recente assistência para Alexander Isak contra o Club Brugge e elogiou a finalização do atacante. Perto de fazer sua 350ª partida pelo clube no clássico de Merseyside de domingo contra o Everton, o brasileiro soma um gol e quatro assistências pelo Liverpool.

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Alisson acrescenta assistência na Champions League ao seu histórico pelo Liverpool

O goleiro do Liverpool Alisson Becker acrescentou mais uma participação ofensiva à sua trajetória em Anfield na vitória por 3 a 0 sobre o Club Brugge, fora de casa, pela Champions League, na quinta-feira. Com um lançamento longo e preciso, ele encontrou Alexander Isak para o terceiro gol. Foi a primeira assistência de Alisson em competições europeias, levando sua marca profissional a um gol e quatro assistências, todos pelo Liverpool.

Em entrevista no AXA Training Centre, na sexta-feira, antes de sua 350ª partida pelo clube, no 249º clássico de Merseyside contra o Everton, no domingo, Alisson preferiu elogiar a qualidade individual de Isak a destacar o próprio lançamento.

“A assistência foi o menos importante!”

Alisson contou que já havia percebido espaços às costas da defesa do Brugge durante a partida, mas atribuiu ao giro e à finalização de Isak o mérito por transformar um chutão em um gol memorável.

“Isso é importante. Não é o mais importante, mas, obviamente, é uma ótima sensação”, disse Alisson ao Liverpoolfc.com. “É bom para mim, pessoalmente, mas é ótimo contribuir com o time e com os atacantes, com o Alex, para que eles continuem marcando o máximo de gols possível. Tentei algumas vezes durante a partida, havia a oportunidade, então fico feliz por ter conseguido chutar a bola da maneira certa. O Alex fez o resto sozinho. Foi um grande gol, a assistência foi o menos [importante] nesse gol! Acho que a finalização... o giro, a finalização foram ótimos.”

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Os gols e as assistências de Alisson Becker pelo Liverpool

Antes de encontrar Isak na Bélgica, Alisson já havia construído uma reputação singular por lances decisivos no campo adversário. Ele tinha dado três assistências para Mohamed Salah na Premier League, além de marcar um gol inesquecível de cabeça nos acréscimos contra o West Bromwich Albion.

Gol contra o West Bromwich Albion (16 de maio de 2021, Premier League): Marcou de cabeça aos 50 minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio de Trent Alexander-Arnold, para garantir a vitória por 2 a 1. Foi o primeiro goleiro da história do Liverpool a marcar em uma partida oficial.

Marcou de cabeça aos 50 minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio de Trent Alexander-Arnold, para garantir a vitória por 2 a 1. Foi o primeiro goleiro da história do Liverpool a marcar em uma partida oficial. Assistência contra o Manchester United (19 de janeiro de 2020, Premier League): Lançou a bola de sua própria área em um contra-ataque nos minutos finais para Mohamed Salah fechar a vitória por 2 a 0.

Lançou a bola de sua própria área em um contra-ataque nos minutos finais para Mohamed Salah fechar a vitória por 2 a 0. Assistência contra o Norwich City (19 de fevereiro de 2022, Premier League): Cobrou um tiro de meta longo diretamente na direção de Salah para confirmar a vitória por 3 a 1.

Cobrou um tiro de meta longo diretamente na direção de Salah para confirmar a vitória por 3 a 1. Assistência contra o Manchester City (16 de outubro de 2022, Premier League): Recolocou a bola em jogo rapidamente, surpreendendo a defesa do City e deixando Salah livre para marcar o gol da vitória por 1 a 0.

Recolocou a bola em jogo rapidamente, surpreendendo a defesa do City e deixando Salah livre para marcar o gol da vitória por 1 a 0. Assistência contra o Club Brugge (26 de novembro de 2026, Champions League): Encontrou Alexander Isak com um lançamento longo para o terceiro gol do Liverpool na vitória por 3 a 0 fora de casa.

Jogos sem sofrer gols e marca de 350 partidas em Goodison Park

Além dos destaques ofensivos, o ex-jogador do Internacional ressaltou que manter a defesa sem sofrer gols por duas partidas seguidas e preservar a disciplina defensiva coletiva continuam sendo suas prioridades. O Liverpool busca a quarta vitória consecutiva no clássico de Merseyside contra o Everton, no domingo.

“Como goleiro, valorizo muito os jogos sem sofrer gols”, acrescentou Alisson. “Você não quer ficar de fora de partidas como esta. Quer participar delas, e fico feliz por estar em condições físicas e disponível para jogar, contribuir e dar tudo pelo time e pelos torcedores.”