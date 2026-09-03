Do Girona ao time principal: como uma única sessão de treino mudou o destino de um jogador do Barcelona?

Os jogadores do Barcelona iniciaram a pré-temporada na última segunda-feira, 13 de julho. Naquele dia, os atletas foram convocados para os exames médicos, entre eles Brian Farinas.

Mas parecia que sua passagem pelo clube seria breve, já que Barcelona e Girona estavam prestes a chegar a um acordo sobre sua transferência, no valor de 3 milhões de euros.

No dia seguinte, os jogadores realizaram a primeira sessão de treinos sob o comando do técnico Hansi Flick. E naquela mesma terça-feira, tudo mudou. O alemão ficou muito impressionado com o que viu de Farinas e conversou com o diretor esportivo, Deco, para pedir a ele que interrompesse o negócio com o Girona, segundo o jornal espanhol "Marca".

Flick queria observar o jogador durante a pré-temporada e, mais especificamente, levá-lo ao estágio de treinamento na Inglaterra, antes de tomar uma decisão final.

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Rumo ao time principal

E Farinas convenceu Flick. A questão não se limitou ao cancelamento da ideia de sua saída para o Girona; o treinador decidiu promovê-lo ao time principal.

Na última terça-feira, último dia da janela de transferências, o jogador foi inscrito na lista do time principal do Barcelona com o número 4, número que Ronald Araújo vestiu na última temporada.

Flick ficou muito impressionado com a personalidade do jogador espanhol, de 20 anos, e disse sobre ele em uma ocasião: "É um jogador comprometido e muito talentoso".

O treinador também valoriza a versatilidade de Farinas. Sua posição natural é a de volante, mas ele também pode atuar como armador e até mesmo como lateral.

O jogador sabe que a concorrência que enfrentará no meio-campo é enorme, mas está pronto para encarar o desafio, enquanto conquistar um lugar no time principal representa uma recompensa em si.

Farinas chegou ao Barcelona em 2018, depois de ter se formado na academia do Villarreal. Conquistou a Liga Jovem da UEFA ao lado do Barça e, na última temporada, disputou 33 partidas com a equipe reserva, marcando 5 gols e dando 7 assistências.

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