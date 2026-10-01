Uma coisa é certa: a trajetória de Vitaly Janelt, do Brentford, é para lá de especial. Há vários fatos que comprovam isso. Já é, por si só, bastante curioso que um profissional alemão, que entrou em campo 166 vezes na Premier League (12 gols), recentemente tenha levado sua equipe ao gramado como capitão em duas ocasiões e esteja entre os volantes mais confiáveis da Inglaterra, aos 28 anos ainda não tenha disputado nem uma partida pela seleção, nem pela Bundesliga.

Janelt atuou apenas 54 vezes no futebol profissional da Alemanha, entre 2017 e 2020 pelo VfL Bochum. Agora, porém, o nascido em Hamburgo aparece como um dos 11 novatos no elenco do técnico da seleção, Jürgen Klopp, para a equipe nacional e pode fazer sua estreia nesta quinta-feira contra a Sérvia. Só que, há quase exatamente dez anos, parecia que a trajetória de Janelt na DFB chegaria ao fim antes mesmo de realmente começar.

No outono de 2016, Janelt estava com a seleção alemã sub-19 em uma partida das Eliminatórias da Euro na Albânia. Junto de seu então companheiro no RB Leipzig, Idrissa Toure, Janelt teria levado um narguilé para o quarto de hotel e fumado. Enquanto os dois estavam no treino, surgiu uma marca de queimado no quarto. O que de fato aconteceu em detalhes segue sem solução até hoje.

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Escândalo do narguilé de Vitaly Janelt: quais foram as consequências no RB Leipzig?

As consequências, claro, vieram imediatamente: os dois adolescentes foram mandados para casa antes da hora, onde um enfurecido Ralf Rangnick os recebeu em Leipzig. Ele agiu com rigor, expulsou Janelt e Toure da academia de base e também do internato, além de tirá-los completamente dos treinos e dos jogos até o fim do ano.

Além disso, houve multa e centenas de horas de serviço comunitário em uma creche, com turnos das 7h às 15h. A punição gerou discussões na época, principalmente porque ambos os jovens jogadores negaram o episódio com veemência. Eles afirmaram não ter levado nem fumado o narguilé, mas sim ter cedido o quarto a outros jogadores, entre eles o talento de 18 anos do BVB Felix Passlack.

Mas Janelt e Toure não eram exatamente marinheiros de primeira viagem em termos de disciplina. A dupla supostamente se atrasava repetidamente para os treinos ou pedia pizza sem autorização no internato. Com o distanciamento de uma década, Janelt relembrou assim o escândalo nestes dias: "No fim das contas, agora estou dez anos mais velho. Tenho uma filhinha, todo mundo amadurece um dia. Principalmente os meninos. As mulheres são um pouco mais tranquilas quando o assunto é fazer merda. Acho que cada um precisa tirar seus aprendizados disso. Eu percebi isso relativamente rápido. O que foi, foi."

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Vitaly Janelt se transferiu para o Brentford por apenas 600 mil euros

Canhoto, Janelt tentou recomeçar no Bochum, na 2. Bundesliga, mas esteve longe de ser titular absoluto nesses três anos e meio. No Brentford, porém, foi completamente diferente desde o início.

Por uma quantia irrisória para os padrões ingleses, 600 mil euros, Janelt se transferiu há seis anos para o oeste de Londres e para a Championship. Lá, o volante virou imediatamente peça importante e ajudou os Bees, em sua temporada de estreia, a conquistar o primeiro acesso à Premier League na história do clube.

Também na elite, o Brentford se manteve com tranquilidade, enquanto Janelt se tornou indispensável no meio-campo defensivo. Em quase toda temporada, ele entregou com regularidade pelo menos 30 partidas. Só na temporada passada uma fratura no metatarso o atrapalhou por mais tempo. Ainda assim, Janelt se recuperou e há muito tempo já desfruta de enorme prestígio dentro da equipe.

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Quais são os pontos fortes de Vitaly Janelt?

Janelt é, no Brentford, um destruidor fisicamente forte nos duelos, que organiza a defesa e estrutura a saída de bola com sua segurança em posse. O técnico dos Bees, Keith Andrews, o definiu como uma "cola" que mantém tudo unido. O jogo de Janelt não chama muita atenção, mas, quando ele não pode atuar, fica evidente o tamanho de sua importância para a equipe. No início do ano, ele renovou seu contrato até 2030.

"Qualidade individual pode ser comprada, mentalidade e união não", disse ele, soando como Klopp: "Se você não trabalha duro junto como time, é difícil ser competitivo". Sobre si mesmo, Janelt diz: "Acho que sou bom para um time, me vejo como um jogador de equipe. Faço o trabalho sujo para os caras à minha frente."

Embora Janelt tenha sido campeão europeu em 2021 com a seleção alemã sub-21 como jogador reserva, a porta para o topo ficou fechada para ele por anos. Antes da Copa do Mundo de 2022, no Catar, ele teria estado na enigmática lista de 55 nomes de Hansi Flick.

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Vitaly Janelt está perto de estrear pela seleção alemã contra a Sérvia

"Em um clube tranquilo como o Brentford, que na Alemanha não está no radar de muita gente, não é tão fácil chegar aos holofotes. Claro que eu gostaria de já ter estado envolvido antes, teria esperado uma chance", disse Janelt. "O Brentford não é Chelsea, Manchester United ou Manchester City, isso eu sei muito bem. Em algum momento, eu já não tinha mais vontade de falar sobre isso em entrevistas. Se o treinador está a fim de mim, está a fim. Se não, então não. Não guardo mágoa de ninguém. Cada treinador tem sua própria ideia."

O fato de ter sido necessária justamente a ideia de Klopp para que ele fosse chamado pela primeira vez para a seleção principal também deve ter relação com os muitos anos de trabalho do treinador no Liverpool, na Inglaterra, e "provavelmente é bom para mim", espera Janelt. "Estou muito feliz de estar aqui agora com meus 28 anos. Esta é uma das últimas chances para mim de estar em um ou outro grande torneio."

Como a dupla de volantes Joshua Kimmich e Felix Nmecha nas duas primeiras partidas sob Klopp não foi exatamente digna de elogios e falta à seleção alemã um camisa 5 de verdade, forte tanto no jogo quanto nos duelos, é bem possível que Janelt receba em Munique sua primeira chance de se provar. Seria, dez anos após o escândalo de Shkodra, a recompensa merecida por uma trajetória tão pedregosa quanto incomum.

Vitaly Janelt: os números de sua carreira profissional