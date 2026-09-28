A seleção da Arábia Saudita entra em seu aguardado confronto diante do Iraque, pela terceira e última rodada da fase de grupos do torneio "Golfo 27", com uma vantagem psicológica ligada ao nome de Graham Arnold, técnico da seleção iraquiana, que busca sua primeira vitória contra os sauditas depois de não ter conseguido triunfar em seus três confrontos anteriores diante da Arábia Saudita.

O duelo de terça-feira representa o quarto na trajetória de Arnold contra a Arábia Saudita, depois de ter enfrentado os sauditas duas vezes quando era treinador da seleção da Austrália, disputando em seguida um terceiro confronto diante deles durante seu comando à frente da seleção iraquiana, sem conseguir, em nenhum deles, sair com a vitória, transformando os confrontos anteriores em uma lembrança que não pesa a favor do treinador australiano antes do novo jogo.

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O primeiro confronto de Arnold diante da Arábia Saudita ocorreu durante as Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2022, quando a seleção australiana sob seu comando empatou sem gols com os sauditas em Sydney, antes de o duelo entre as duas seleções se renovar em Jidá, onde a seleção saudita conseguiu decidir a partida com um gol marcado por Salem Al-Dawsari, de pênalti.

Arnold voltou a enfrentar a Arábia Saudita pela terceira vez na repescagem asiática rumo à Copa do Mundo de 2026, mas o confronto também terminou em empate sem gols em Jidá, resultado que garantiu aos sauditas a vaga na Copa do Mundo, enquanto a seleção iraquiana seguiu para a repescagem mundial em busca do passaporte de classificação.

Esses confrontos ganham uma importância especial para a seleção saudita, que disputou seus três jogos anteriores contra Arnold sob o comando do treinador francês Hervé Renard, conseguindo evitar a derrota em todos eles, com uma vitória e dois empates, deixando as lembranças do treinador australiano diante dos sauditas ligadas a resultados nos quais não conseguiu quebrar a resistência da seleção saudita.

Apesar de as circunstâncias serem diferentes desta vez, Arnold entra em seu quarto confronto diante da Arábia Saudita cobrado a alcançar um resultado positivo com o Iraque, especialmente porque as chances da seleção iraquiana de se classificar às semifinais ainda estão em aberto, enquanto os sauditas disputam o jogo depois de já terem garantido a vaga para a próxima fase.

Entre o desejo de Arnold de encerrar seu retrospecto negativo diante da seleção saudita e a busca dos sauditas por dar continuidade à sua caminhada no "Golfo 27" com a moral elevada, os confrontos anteriores voltam a conceder à seleção saudita um impulso psicológico antes do apito inicial, colocando o próprio Arnold diante de um novo teste que pode definir se ele conseguirá, enfim, mudar a imagem associada a seus confrontos anteriores contra os sauditas.