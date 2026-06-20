Do coração de Jeddah... Alerta espanhol sobre o concreto saudita na Copa do Mundo

O espanhol Ramón Planes, consultor esportivo do clube Al-Ittihad, alertou para o perigo representado pela seleção saudita antes do esperado confronto contra a Espanha na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, ressaltando que a seleção saudita possui potencial suficiente para incomodar qualquer adversário.

A seleção saudita se prepara para enfrentar um desafio difícil contra a Espanha, no domingo à noite, em uma partida na qual a seleção saudita buscará dar continuidade à sua sequência positiva após o valioso empate contra o Uruguai na primeira rodada do torneio.

Em declarações transmitidas pela rádio espanhola “Onda Cero”, Planes afirmou que o confronto contra a Arábia Saudita pode se assemelhar bastante à partida que a seleção espanhola disputou contra Cabo Verde, mas ele considera que a seleção saudita possui maiores capacidades ofensivas e uma capacidade mais evidente de transição rápida para o ataque.

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O consultor esportivo da Federação explicou que a seleção saudita conta com jogadores capazes de explorar os espaços e jogar com mais ousadia, o que pode impor desafios diferentes à seleção espanhola em comparação com as partidas anteriores.

Planes destacou que a seleção saudita apresentou um bom desempenho em sua partida de estreia contra o Uruguai, afirmando que a equipe esteve perto de conquistar a vitória e os três pontos, não fossem alguns detalhes que impediram isso.

Ele acrescentou que um dos principais pontos fortes da seleção saudita é a estabilidade técnica e a coesão entre os jogadores, explicando que o elenco principal da equipe ainda conta com um grande número de jogadores que participaram da Copa do Mundo de 2022, o que confere à seleção experiência adicional para lidar com a pressão e as partidas importantes.

Ele disse a esse respeito: “A seleção saudita possui uma defesa sólida e capacidade de transição, o que causará muitas dificuldades à Espanha”.

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Plans também elogiou o desenvolvimento pelo qual o futebol saudita vem passando nos últimos anos, considerando que o que está acontecendo atualmente faz parte de um projeto de longo prazo que visa o desenvolvimento do esporte em geral e do futebol em particular no Reino.

Ele concluiu suas declarações enfatizando que a Arábia Saudita possui um grande legado futebolístico na região, dizendo: “Há um projeto muito claro para o crescimento do país, do esporte e do futebol. Eles quiseram apostar em profissionais experientes para desenvolver o esporte, pois a Arábia Saudita é o país que possui a maior tradição e história no futebol da região, e isso se reflete hoje no desenvolvimento de sua seleção e em sua capacidade de competir nos grandes torneios.”