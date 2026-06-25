Do coração da Copa do Mundo... O Manchester City está prestes a fechar a transferência mais cara da história da Premier League

O Manchester City está prestes a fechar a transferência mais cara da história da Premier League, durante a janela de transferências de verão, com a contratação de Elliot Anderson, meio-campista do Nottingham Forest.

Anderson é titular da seleção inglesa comandada pelo técnico Thomas Tuchel e participou das duas primeiras partidas dos Três Leões na Copa do Mundo de 2026: a vitória sobre a Croácia (4 a 2) e o empate sem gols contra Gana.

O Nottingham Forest já recusou duas ofertas pelo meio-campista inglês e insiste em receber um valor total de cerca de 130 milhões de libras esterlinas, o que tornaria Anderson a contratação mais cara da história da Premier League, segundo o jornal inglês “Daily Mail”.

O jornal indicou que os dois clubes agora realizarão mais negociações que, se forem bem-sucedidas, poderão levar à conclusão da transação.

A transferência de Alexander Isak do Newcastle para o Liverpool no verão passado é considerada a mais cara da história da Premier League, tendo custado 125 milhões de libras esterlinas.

Embora o Manchester United também estivesse interessado em contratar Anderson, ele já figurava há muito tempo no topo da lista de alvos do meio-campo do City, assim que ficou claro, no ano passado, que o capitão Bernardo Silva completaria seu contrato e sairia em uma transferência gratuita.

A contratação do jogador de 23 anos será uma declaração do Manchester City em preparação para a era pós-Pep Guardiola.

Anderson é visto exatamente como o meio-campista capaz de se destacar no estilo de jogo preferido por Enzo Maresca, que deve suceder Guardiola com um contrato de três anos após negociações sobre indenização com seu ex-clube, o Chelsea.



