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KYLIAN MBAPPE FRANCEGetty Images

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Do coração da Copa do Mundo... Mbappé entra em cena para fechar a “negociação da temporada” para o Real Madrid

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O Real Madrid mantém-se firme na negociação complicada

Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, entrou em ação para ajudar a fechar uma negociação bombástica para seu clube durante a atual janela de transferências de verão.

Kylian Mbappé está com a seleção francesa, que disputa a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México, onde se prepara para enfrentar o Paraguai nas oitavas de final, no próximo domingo.

Após seu desempenho excepcional pelo Bayern de Munique ao longo da última temporada e, posteriormente, pela seleção francesa, Kylian Mbappé chamou a atenção dos dirigentes do Real Madrid, que tentam fechar a negociação logo após o término da Copa do Mundo.

Nos últimos dias, as notícias vindas da Espanha e da Alemanha têm sido relativamente animadoras para o clube da capital espanhola, já que indicam que há preocupações reais por parte da diretoria do clube bávaro quanto ao futuro de seu craque, com uma reunião marcada entre Oulissi e os dirigentes do clube assim que ele retornar da Copa do Mundo.

 Embora seja improvável que o ponta bávaro pressione por uma transferência ou provoque qualquer desentendimento, há um novo fator que deve ser levado em consideração nessa situação.

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De acordo com o programa espanhol “El Chiringuito”, Mbappé está tentando convencer seu amigo a se juntar ao Real Madrid.

 Mbappé está trabalhando nos bastidores para fechar o negócio, ansioso para jogar novamente ao lado de Oulissi, com quem mantém uma forte relação dentro de campo.

 Segundo o programa, os esforços de Mbappé estão dando frutos, já que Oulissi demonstra grande receptividade às tentativas do jogador do Real Madrid.

No entanto, nessa história, o Bayern de Munique terá a palavra final, já que, nas últimas semanas, a diretoria do clube bávaro divulgou várias declarações públicas, confirmando sua recusa categórica a qualquer possível transferência.

 O presidente do Bayern de Munique, Herbert Hainer, declarou: “Como já disse anteriormente, se o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, tem uma proposta em mente, pode poupar-se de muitos aborrecimentos, pois não queremos vender o Michael”.

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