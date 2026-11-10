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Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Do Clássico ao topo: convocações da Ásia e da África complicam os gigantes da Roshan League

Campeonato Saudita
Al Hilal
Al-Nassr
Al-Ahli
F. Al-Buraikan
S. Mane
Y. Bounou
E. Mendy
Senegal
Arábia Saudita
Marrocos
Arábia Saudita
Senegal
Marrocos

Grande crise enfrenta os clubes da liga saudita

Os clubes da Saudi Pro League entraram em grande apuros por causa das datas consecutivas das duas cerimônias de premiação dos melhores dos continentes asiático e africano, ao longo das próximas três semanas.

A liga da Saudi Pro League havia revelado a nova tabela da competição até o fim da temporada atual, após o adiamento da Copa da Ásia de 2027 de janeiro para dezembro do ano que vem.

A partida mais importante cuja nova data foi revelada é o clássico entre Al-Ahli e Al-Nassr, adiado da nona rodada, que será disputado no dia 20 de novembro deste ano, no estádio Al-Inmaa, em Jeddah.

A nova data vem um dia após a cerimônia de premiação dos melhores da Ásia, que será realizada na capital malaia, Kuala Lumpur, no dia 19 do mesmo mês, com a participação de Salem Al-Dawsari e Firas Al-Buraikan, estrelas do Al-Hilal e do Al-Ahli, respectivamente.

O maior problema será para Al-Buraikan, pois, no momento em que sonha com a conquista do prêmio de melhor jogador da Ásia pela primeira vez em sua história, estará ameaçado de desfalcar a equipe no clássico contra o Al-Nassr.

O mesmo problema atingirá o próprio Al-Nassr, mas desta vez por causa da cerimônia de premiação dos melhores da África, que foi antecipada para o dia 2 de dezembro, em vez do dia 7, na cidade nigeriana de Lagos.

A cerimônia contará com a presença de diversas estrelas da Roshn League, como o senegalês Sadio Mané, estrela do Al-Nassr, o marroquino Yassine Bounou e o senegalês Édouard Mendy, goleiros do Al-Hilal e do Al-Ahli, respectivamente.

A nova data da cerimônia prejudicará Bounou, cuja equipe, o Al-Hilal, disputará um aguardado dérbi contra o Al-Diriyah no dia seguinte, pela décima quarta rodada da Roshn League.

E apenas dois dias após a cerimônia, o Al-Nassr, que tem Sadio Mané em seu elenco, disputará um aguardado confronto de cúpula contra o Al-Qadsiah, enquanto o Al-Ahli, cujo gol é defendido por Mendy, enfrentará o Al-Faisaly na mesma rodada.

Assim, esses jogadores ficarão entre disputar as partidas importantes que aguardam seus clubes na Roshn League ou viajar a Lagos na esperança de conquistar um prêmio que os coloque no trono de seu continente.

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