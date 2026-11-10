Os clubes da Saudi Pro League entraram em grande apuros por causa das datas consecutivas das duas cerimônias de premiação dos melhores dos continentes asiático e africano, ao longo das próximas três semanas.

A liga da Saudi Pro League havia revelado a nova tabela da competição até o fim da temporada atual, após o adiamento da Copa da Ásia de 2027 de janeiro para dezembro do ano que vem.

A partida mais importante cuja nova data foi revelada é o clássico entre Al-Ahli e Al-Nassr, adiado da nona rodada, que será disputado no dia 20 de novembro deste ano, no estádio Al-Inmaa, em Jeddah.

A nova data vem um dia após a cerimônia de premiação dos melhores da Ásia, que será realizada na capital malaia, Kuala Lumpur, no dia 19 do mesmo mês, com a participação de Salem Al-Dawsari e Firas Al-Buraikan, estrelas do Al-Hilal e do Al-Ahli, respectivamente.

O maior problema será para Al-Buraikan, pois, no momento em que sonha com a conquista do prêmio de melhor jogador da Ásia pela primeira vez em sua história, estará ameaçado de desfalcar a equipe no clássico contra o Al-Nassr.

O mesmo problema atingirá o próprio Al-Nassr, mas desta vez por causa da cerimônia de premiação dos melhores da África, que foi antecipada para o dia 2 de dezembro, em vez do dia 7, na cidade nigeriana de Lagos.

A cerimônia contará com a presença de diversas estrelas da Roshn League, como o senegalês Sadio Mané, estrela do Al-Nassr, o marroquino Yassine Bounou e o senegalês Édouard Mendy, goleiros do Al-Hilal e do Al-Ahli, respectivamente.

A nova data da cerimônia prejudicará Bounou, cuja equipe, o Al-Hilal, disputará um aguardado dérbi contra o Al-Diriyah no dia seguinte, pela décima quarta rodada da Roshn League.

E apenas dois dias após a cerimônia, o Al-Nassr, que tem Sadio Mané em seu elenco, disputará um aguardado confronto de cúpula contra o Al-Qadsiah, enquanto o Al-Ahli, cujo gol é defendido por Mendy, enfrentará o Al-Faisaly na mesma rodada.

Assim, esses jogadores ficarão entre disputar as partidas importantes que aguardam seus clubes na Roshn League ou viajar a Lagos na esperança de conquistar um prêmio que os coloque no trono de seu continente.